彰化市彰泰國中2名學生確診，依據教育部「校園因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情停課標準說明」，16日晚間緊急宣布，全校師生自5月17日起停課停班14日，預計停課至5月30日止，改採線上教學等方式辦理。

這起感染源是，8日台北萬華家族，全家4口來北彰岳父岳母家，提前母親節聚餐，結果住北彰大姨子的小孩和岳父、岳母也都確診，他們聚餐完，又去岳母的姊夫家泡茶，岳母的姊夫確診。棘手的是，小孩還在學校讀書，衛生局匡列同班和接觸者師生等，共60人。

彰化縣衛生局16日晚上接獲採檢報告，該學生已傳染給另一名同學，學校緊急宣布全校停課，也使得彰化確診案例，從昨天6例，今天再增加到13例。

學校表示，因5月15至16日為國中教育會考，與彰泰國中同試場之芬園國中、和群國中國三學生得自5月17日起停課「居家學習」，學校得擬定輔導計畫，課程改採線上教學等方式辦理。其他因疫情需要請假之學生，請假從寬認定，不列入紀錄。

(中時 )