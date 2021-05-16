新冠肺炎疫情延燒，本土群聚感染狀況惡化，雙北升為第三級警戒，台北市長柯文哲16日晚間臉書指出，疫情反轉像是炸彈引爆，「這個警示很清楚，疫情恐怕早已在社區散開。」

柯文哲表示，單日本土206例，在一星期前，全台灣的人可能都沒有想到會有這個數字，所以很多人就放心的去慶祝了母親節。

柯文哲說，從＋0到＋206，疫情突然反轉像是炸彈引爆，這絕對不是偶然，這個警示很清楚，疫情恐怕早已在社區散開，因此，他請所有的市民、國民朋友務必提高警覺。

柯文哲指出，這兩天國中會考共有20萬人參加，是一次大規模的區域混合，跨境接觸增加不少感染風險，因此，今天他和新北市長侯友宜決定，雙北市的國九、高三生開始全面停課，我們要降低城市裡的病毒活性、減少所有非必要的移動。

柯文哲認為，社區感染已經是現實，疫情的高峰恐怕還沒有到，這代表傳統疫情調查已經無效，再去看確診者的足跡也無意義，現在的大戰略是感染的人不要再傳染給他人。

柯文哲強調，凡是這段時間被檢查出來是陽性，請當事人想想，從發病前三天到被隔離為止有接觸過哪些人，自己要打電話通知親友來快篩，特別是有症狀的，也要自主隔離7天，用此新的戰術應對，由確診案例反推回去，才能精確的圍堵。

柯文哲說，今起宣布，雙北學校國九高三生，自17日起停課；萬華四所國小停課一週；北市第一、第二殯儀館停止公祭；17日起北市公務員啟動居家辦公，減少一切非必要移動；不戴口罩將會開罰 ，最高可以罰到1萬5000元。

柯文哲表示，北市加強快篩、也會維持醫療量能，避免醫院太快被擊垮，導致確診者得不到完善的照顧，增加死亡率，而警察局、商業處，會持續緊盯各個場所的防疫狀況，防疫無法落實的，就會強制關閉。柯呼籲，非常時期必須用非常手段，請大家體諒，因為這是一場不能掉棒的接力賽。

(中時 )