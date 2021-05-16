2017年8月15日因中油對更換台電大潭發電廠的天然氣供應管線卡片不當，導致大潭發電廠6部機組全部跳停，全台大停電，共影響668萬戶，總統蔡英文為此在臉書道歉；今年5月13日台電員工誤觸隔離開關，造成高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠共4部機組跳脫，導致全台分區限電。常在臉書評論時事的藥師林士峰不禁問，「政府這3年到底改革了什麼？」

林士峰16日在臉書貼文表示，承諾，就是不輕易說出口，但是說到就要做到。2017年的停電，總統告訴我們，台電供電系統明顯過於脆弱，未來會是徹底檢討改革的重點。3年過去了，經濟部長告訴我們，由於台電工作人員測試操作錯誤、開啟了錯誤的匯流排隔離開關，才導致停電事件。林士峰質疑，一個開關操作失誤，竟然可以讓全台大停電，政府這3年到底改革了什麼？為什麼台灣的供電系統還是那麼脆弱？他不禁直言，蔡總統，可以請您真正的幫台灣做事，不要像個讀稿機一樣，光說不練好嗎？

網友回應說：「民眾是健忘的～」、「改革就是漲價。」、「想想，民進黨過去承諾過多少事情，兌現多少了？」、「會講話，不會做事。」

2017年8月15日全台大停電時，蔡總統曾在臉書道歉，並表示台灣供電系統明顯地過於脆弱，她會把它列為未來徹底檢討改革的重點；今年5月13日全台又大停電時，蔡英文強調，這次事故是輪配電的電網問題，凸顯台灣分區供電均衡的重要性，也凸顯電網風險管理的重要性。

513大停電是「人為疏失」蔡英文被打臉 藍委轟：道歉有用嗎？

(中時新聞網)