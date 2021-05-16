疫情升溫，林口長庚醫院稍早宣布，因應防疫政策，暫停、延遲非急迫性醫療服務。院方表示，將暫停、延遲非急迫性住院、手術、檢查、美容、健檢、物理及職能附件等服務。

林口長庚指出，因應國內疫情進入社區流行，並依據中央流行疫情指揮中心宣布，為保全醫療能量以應疫情發展需要，本院自即日起暫停（延遲）非急迫性之住院、手術（門診手術）、檢查、美容、健康檢查、物理及職能復健等服務。院方也說，由於防疫政策所需，無法事先逐一完全通知，敬請病人、民眾配合與諒解。後續可憑預約紀錄來電改期。

(中時 )