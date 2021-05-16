疫情升溫，林口長庚醫院稍早宣布，因應防疫政策，暫停、延遲非急迫性醫療服務。院方表示，將暫停、延遲非急迫性住院、手術、檢查、美容、健檢、物理及職能附件等服務。
林口長庚指出，因應國內疫情進入社區流行，並依據中央流行疫情指揮中心宣布，為保全醫療能量以應疫情發展需要，本院自即日起暫停（延遲）非急迫性之住院、手術（門診手術）、檢查、美容、健康檢查、物理及職能復健等服務。院方也說，由於防疫政策所需，無法事先逐一完全通知，敬請病人、民眾配合與諒解。後續可憑預約紀錄來電改期。
(中時 )
疫情升溫，林口長庚醫院稍早宣布，因應防疫政策，暫停、延遲非急迫性醫療服務。院方表示，將暫停、延遲非急迫性住院、手術、檢查、美容、健檢、物理及職能附件等服務。
林口長庚指出，因應國內疫情進入社區流行，並依據中央流行疫情指揮中心宣布，為保全醫療能量以應疫情發展需要，本院自即日起暫停（延遲）非急迫性之住院、手術（門診手術）、檢查、美容、健康檢查、物理及職能復健等服務。院方也說，由於防疫政策所需，無法事先逐一完全通知，敬請病人、民眾配合與諒解。後續可憑預約紀錄來電改期。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。