行政院長蘇貞昌今日指示相關部會主動協助企業強化防疫整備措施，穩定產能；科技部今日表示，三大科學園區已展開布署，園區的半導體產業鏈均已充分準備，明日上班日即啟動分倉分流機制，以高於疫情指揮中心的標準，進行各項防疫措施。

因應新冠肺炎本土疫情，科技部指出，科技部三大科學園區已展開高效率布署，自去年收到指揮中心提供的企業防疫指引，便邀集各大廠討論，在兼顧員工安全且維持營運效率的方向下，提前布署各廠區防疫措施。

科技部說，科學園區管理局也完成相關防疫整備，給予園區內高科技產業最大的保護。首先，科學園區已建立園區事業疫情申報系統，園區事業對於疫情相關資訊每周定期申報，緊急事件可藉由緊急通報專線即時通報，以此掌握並追蹤疫情紀錄，並對於發燒或有急性呼吸道症狀的勞工進行管理並留存追蹤紀錄，且建立單一聯繫窗口。

在協助園區事業防疫方面，科技部說，管理局網站公告廠區防疫措施參考作法，宣導園區事業訂定防疫應變計畫，視疫情變化適時啟動；並督導廠商進行職場防疫，提升防疫等級，事業單位若發生狀況，須確實遵行新冠肺炎防疫處理步驟，以有效防止疫情擴大。

(工商 )