台灣疫情嚴峻，前副總統陳建仁和前衛生署長李明亮等人今天共同呼籲民眾，尤其是台北市與新北市居民兩周內非必要不要外出，並給予防疫和醫護人員最大的謝意和敬意。中央與地方政府拋開政治，合作無間。深信透過全民的努力，一定可以順利度過最艱難的時刻！

昨天上午行政院召開記者會，宣布新冠肺炎疫情惡化，有180位本土確診病例，創下台灣單日最多病例記錄。確定病例數以臺北市和新北市最多，中央流行疫情指揮中心也即刻宣布，台北市和新北市進入三級警戒。今天又有了206位本土確診病例，台灣進入了最嚴峻的疫期！

陳建仁今天與前衛福部長林奏延丶前疾管局長張鴻仁、前疾管署長郭旭崧丶前衛生署長抗sars總指揮李明亮等人發表共同呼籲指出，這波疫情主要傳染的是英國變異株病毒，它的傳染力很強，很容易散播。

呼籲內容表示，中央流行疫情指揮中心與地方政府都能密切合作，劍及履及推動各項三級和準三級的警戒措施，嚴格管控病毒的擴散蔓延。在台灣面臨最新且最大疫情挑戰的時刻，我們全民務必要遵行各項防疫措施，善盡公民責任。

陳建仁等人指出，我們要感謝指揮官陳時中部長帶領的全國防疫團隊，不眠不休地緊急應變；也要感謝全國醫護團隊，特別是收治確診病例的醫護人員，他們的服務奉獻才能有效管控疫情。全民應該給予防疫和醫護人員，最大的謝意和敬意。

他們也呼籲民眾，特別是台北市與新北市居民，兩週內非必要不要外出，務必遵守指揮中心的規範，有症狀就醫或篩檢陽性者，務必要誠實通報TOCC (旅遊史、職業史、群聚史和接觸史)，告知自己的密切接觸者，務必遵守好居家隔離規定，必要時要接受篩檢。每一個人都要維持良好衛生習慣，戴口罩、勤洗手、量體溫、保持社交距離、避免群聚活動、不相信也不傳報假訊息。

共同呼籲中強調，在這段期間，大多數確診者都能夠誠實回憶TOCC經歷，讓疫調人員確實找出所有密切接觸者，以便居家隔離與妥適採檢應該感謝所有確診病例和居家隔離者的合作，他們協助了疫情的控制，也都是台灣防疫的無名英雄。

他們認為，從前年12月疫情爆發以來，全民都能積極配合防疫，展現了「我為人人、人人為我」的公民美德，這是我們能夠有優異防疫成果，成為全球防疫典範的最大保證。

因此，在這疫情最艱難的時刻，他們希望中央與地方政府持續秉持「防疫視同作戰，團結專精實幹」的精神，拋開政治，合作無間。呼籲全國人民都應該繼續做好防疫的尖兵，遵守三級警戒的各項規定，彼此互助合作才能夠把疫情快速得到控制！「我深信透過全民的努力，大家肩並肩、心連心、手牽手，一定可以順利度過最艱難的時刻！」

(中時 )