中共解放軍軍機本周一連數日侵擾台灣鄰近空域，並接連釋出多兵種實兵演練以及兩棲登陸演習視頻，恫嚇台灣意味濃厚。美媒引述軍事戰略與安全專家說，自2025年起，解放軍對台灣本島實施「聯合登島作戰」方式可能產生明顯改變，到2035年會愈趨成熟，將從傳統的兩棲登陸轉變為「岸對岸」登陸，而直接投送至台灣本島的第一批部隊將是解放軍最精銳的兵力，台灣應提高警惕。

《美國之音》指出，近來外媒也傳出台灣是世界最危險地帶的討論，但新加坡國立大學東亞研究所資深研究員陳剛表示，這樣的說法離現實比較遙遠，一方面是因為中共兵力仍處於軍隊與國防現代化的過程，軍改時間也不夠長，聯合指揮體系還需要磨合；另一方面，武力犯台也不符合中國優先想要使用和平方式完成統一的戰略目標。

到了2035年大陸預計會有200架以上的大型運輸機，可以在對台作戰時滿足部隊快速投後後勤補給需求。圖為大陸自製的運-20大型運輸機。（圖／新華社）

報導引述軍事專家認為，中共若武力犯台將採取速戰速決模式，但目前關鍵戰力和跨海投送能力仍不足，後勤輸送或動員效率與速度都不及這個標準。因此現階段武力犯台，只能用傳統的兩棲登陸方式，頂多輔以一些空中機動作戰，比如少部分部隊搭乘運輸機空降，或特戰人員直接搭乘直升機空降等，但即使付出非常大的代價也不一定能奪島成功，因此專家們研判，現階段中共武力犯台的機率不高。

不過，隨著解放軍訓練開始轉型，犯台方式也將隨之改變。分析人士表示，在2035年基本實現國防和軍隊現代化的目標下，解放軍制定了許多戰力整建的目標，比如在關鍵戰力部分，到2035年，中國預計會有6艘航母。在跨海投送最需要的大型運輸機方面，中國到2035預計會有超過200架，從而大幅提升整體作戰能力。

自2018年開始對軍隊後備總動員體系以及後勤保障體系做了大規模調整，如果2035年順利完成，它的集團軍所需要的作戰物資可以在24小時內準備完成，每個旅所需要的作戰物資可以在4個小時內準備完成。圖為共軍船塢登陸艦。（圖／央視截圖）

台灣淡江大學戰略所學者揭仲對美國之音表示，中共在武力犯台的整備上做了一些調整改變，首先，自2018年開始對軍隊後備總動員體系以及後勤保障體系做了大規模調整，如果2035年順利完成，它的集團軍所需要的作戰物資可以在24小時內準備完成，每個旅所需要的作戰物資可以在4個小時內準備完成。這就代表軍隊能夠很快出動，將可實現「速戰速決」的第一步。

其次，解放軍希望運用先進資訊技術和通訊設備，發展更有效的指揮管制系統，以及實現登陸載具的改變，從傳統的兩棲登陸調整為以空中機動與運用特種登陸載具為主的「超地平線」，甚至「岸對岸」登陸攻擊。也就是說，改成依賴從空中搭乘直升機，或從海上搭乘高速氣墊登陸艇，直接將兵力從中國東南沿海投送至台灣周邊。

北京近期大量公布共軍兩棲作戰演習視頻，對台威嚇意味濃厚。圖為共軍兩棲作戰演習。（圖／新華社）

揭仲表示，這些投送的部隊都是從各精銳單位抽調特別編組的對台攻擊軍，所抽調的單位可能是空中突擊旅、特戰旅、空降兵的合成旅、海軍陸戰隊等等。所以到了2030-2035的時候，解放軍送到台灣來的第一波部隊會非常精銳，不但作戰能力強，裝備又是最好，而且配備了最現代化的指管通情系統。

不過，揭仲表示，雖然解放軍希望2035年可以達到速戰速決的目標，甚至希望在西太平洋能有效應付美軍的干預，這並不代表2035年中共就一定犯台，這需要中共領導層審時度勢作出這個政治決定。

(中時新聞網)