民眾用過的紙餐具回收容易產生異味，無法長期貯放，導致自助餐及便當店業者往往直接當垃圾丟棄，基隆市環保局指出，7月1日起業者必須設置垃圾桶及回收桶專區，否則將依廢棄物清理法處6萬至30萬元罰鍰。

環保局去年輔導本市便當店、自助餐業者自主管理，篩選出符合環保署列管條件的96家業者，目前已有33家的便當店及自助餐店家設置紙餐具回收設施，含有垃圾桶及廚餘回收桶專區，成為「紙餐具循環友善店家」，後續紙餐具回收狀況成效良好。

環保署表示，7月1日起，店內有提供座位供消費者現場食用，並以紙餐具盛裝餐點的自助餐及便當店業者，須於店內設置紙餐具回收設施，並於回收設施明顯處標示「回收標誌」及「紙餐具回收處」字樣，若業者沒有依規定設置紙餐具回收處，將依廢棄物清理法處6萬至30萬元罰鍰。

環保局長賴煥紘呼籲，紙餐具為公告應回收的回收物，本市轄內便當店及自助餐業者在店內使用紙餐具，務必要盡速完成設置紙餐具回收設施及標示回收標誌，除了店家要做好紙餐具回收設施外，店內用餐知民眾也要配合「清、分、疊」的回收原則，才能達到提升紙餐具回收量的目的，期許大家愛護地球「從你我做起」。

(中時 )