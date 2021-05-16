美國政府因擔憂晶片產能過於集中亞洲，計畫將投入大筆資金以振興本土半導體晶片產業，以實現晶片產能自主，據《韓聯社》報導，隨著美國透過補貼政策，吸引全球半導體公司於美國設廠，可能將導致台積電和南韓全球產能市佔受到衝擊。

該報導援引市調研究機構Counterpoint Research數據指出，預估今年南韓全球晶片產能市佔約20%，於該產業中市佔排名第2，而2025年將衰退至19%，直到2027年下降至17%。

另外，報告中還提到，台積電市佔率也將面臨下滑的情況，從今年55%下降到2025年的44%，再到2027年衰退至40%，但不同於南韓的是，台積電依然在晶片產能佔領先地位。

該報告指出，由於美國推行的（CHIPS法案）將吸引全球半導體大廠如台積電、英特爾等於美國設廠，而三星於未來或也將前往美國投資設廠，然而在這樣的政策補貼之下，於美國新設立的晶片廠製成都於5奈米以下，因此2025年美國晶片產能市佔將一舉超越韓國，提高至21%。

(中時新聞網)