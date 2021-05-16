中華郵政今天(16日)驚傳有員工快篩結果呈現陽性，如今更有人指出，這名確診內勤還曾在10日參加模範郵局員工表揚大會，現場聚集相當多人，就連交通部長王國材、勞動部長許銘春與中華郵政董事長吳宏謀也都有出席。此事也在網路上引起網友熱議，有網友看到照片後驚呼，「這次真的炸了」、「完了」、「怕爆」。

有內部員工指出，這名快篩陽性確診的員工也是工會的幹部，足跡很廣泛，更在本月10日參加了在國軍英雄館舉辦的模範郵局員工表揚大會，出席者除了董事長吳宏謀外與一線主管外，還有院會級部長出席。據了解，10日的表揚大會上，出席的部長為不久前才接任交通部的部長王國材，以及勞動部長許銘春，兩人都有與員工合照。其中員工們在台下雖然有戴口罩，但在台上合唱時口罩全都摘下。

此事曝光後，也在PTT上引起網友熱議，「這真的炸了，獅子王好歹是民間團體，你這是中央部會」、「完了」、「這次病毒不看窮權貴，公平」、「看看主管機關有誰? 然後這兩天都沒出現媒體」、「郵局活動會是哪個部長來呢」、「怕爆」、「天啊，是**部長吧，郵局」。

更有網友發現照片中的人都沒戴口罩，「沒人戴口罩」、「有些人會為了拍照拿下口罩真的很白痴」「到底為什麼不戴口罩啊」「還敢沒戴口罩唱歌跳舞阿」「台上沒一個戴口罩 厲害了」。

還有網友則批評官員在防疫上鬆懈了，「說個笑話民眾螺絲鬆了，行政院要爆破了嗎」、「FB照片還在，螺絲真的鬆了」、「管5/10出事沒，就是鬆了啊，還是官員帶頭」、「高層全沒在戴口罩，到底是誰鬆懈」、「嘴人民鬆懈前，先看一下自己旁邊的那些官員好嗎」。

不過，勞動部表示，許部長抵達會場後直接上台擔任頒獎者，疑似確診者為活動觀禮來賓並未上台領獎，目前也沒有接到任何指揮中心的通知。

(中時新聞網)