因應疫情日漸升溫，部立桃園醫院16日晚間臨時宣布門診降載計畫，自16日起停止預約2周，現場掛號病人僅限10人，且非必要性檢查及檢驗全面暫緩。

部立桃園醫院先前在臉書貼文公告，即日起門診收治預約個案，網路16日起停止預約兩週，現場掛號病人限制10位，有關門診侵入性檢查（如大腸鏡與胃鏡）收治疑似癌症個案檢驗，其餘個案延後兩週。

桃醫也說，非必要檢查及檢驗全面暫緩，復健科暫停長期復健、夜診和夜間治療、日照中心暫停兩週、居家護理暫停訪視二周、高壓氧中心暫停一周、睡眠中心暫停二周、門診手術暫停兩周、高階健檢延後兩周，所有門診住院病患除化療病患，延後一周收治，如需緊急住院由急診收治一周。

另敏盛醫院也隨即公告，自5月17日起，常規醫療業務降載，停止（延後）各項健康檢查（含地下一樓國人健檢，21樓敏盛精準健診中心，22樓采風醫學美容中心），8樓復健治療（及三民院區復健治療）之各項檢查及檢驗等服務配合疫情所需，無法逐一通知。

(中時 )