台北市的防疫已經進入第三級警戒，台北市長柯文哲16日深夜發文表示，為了確保防疫的量能足夠，這幾天北市府全體總動員。他說，政治的核心是執行力，現在就是考驗的時候，台北市政府一定會扛起來，面對這場突然爆發的疫情。但他也說，今晚還是想跟大家說些真心話，就是疫情洪峰可能還沒到。

柯文哲表示，為了更快速的找出在社區潛藏的感染者，四天內，臺北市迅速地設了四個快篩站。

第一天，在中興院區的站點，人潮洶湧，醫護人員一直篩檢到深夜，但還是有上百位沒辦法做完，原本很多民眾怒氣沖沖，但當醫護同仁耐心的解釋，並遞上號碼牌，民眾也很快的平靜下來，我想那是因為他們知道，自己將會得到完善的照護，覺得可以安心。

隔天一大早，醫護人員先用廣播宣布採檢的流程、並請市民朋友體諒，醫療量能有限，可能無法全部做完，但還是會先發放號碼牌，做不到的請隔天再來。這個時候現場竟然出現此起彼落的掌聲，醫護人員聽到的都是體諒、鼓勵與感謝。

柯文哲感動地說，這是這幾天來，在疫情中得到的最大鼓舞；即使大敵當前，人們仍能相互體諒、感同身受。

柯文哲呼籲，此刻讓大家一起齊心抗疫；臺北市的所有醫護、市府團隊都會很努力，希望你也一起。而你要做的事情很簡單，「戴好口罩、勤洗手、沒事就乖乖待在家」，我們會撐過去的！

(中時新聞網)