女星元元（吳婕安）擁有甜美外型、火辣身材，因呆萌個性被封為「呆萌女神」，近日全台疫情大爆發，政府機關呼籲民眾盡量在家、減少外出，而元元也乖乖配合宅在家，並在社群網站曬出宅女照，可素顏戴眼鏡的居家模樣，卻讓不少粉絲看傻直問「這是誰？」

元元在IG發文透露，自己平常沒有待在家的習慣，一時要宅在家有點不習慣，為了打發時間，在家不是吃、睡就是看影集，讓她突然佩服起喜歡宅在家的人，同時也請粉絲推薦影集，互相交流一下。

元元待在家當宅女，戴上眼鏡的樣子被不少人說不像她平常的模樣。（圖／翻攝自元元IG）

元元同時也貼出一張自己當宅女的居家照，只見她頂著素顏入鏡，戴著卡其色鴨舌帽和圓框眼鏡，看得出就算沒化妝，膚質和氣色還是很好，和平常化妝的樣子相比，多了幾分清秀。

可元元的宅女照卻讓粉絲認不出，連好友林莎都笑說：「這超不像妳」，陸子玄也疑問回應：「這4妳？」，其他網友更是紛紛留言「怎麼跟沒戴差那麼多」、「你哪位」、「這是誰」，而元元也被釣出回覆，稱自己不喜歡戴眼鏡，並坦言自己戴眼鏡跟沒戴是完全不同人。

(中時新聞網)