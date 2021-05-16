經濟部已在12日透過各產業公協會，提醒製造業落實防疫措施，維持正常生產。經濟部今日表示，已洽詢各產業公協會與重點廠商均表示訂單穩定，生產線未受影響，出貨正常，並已進行防疫安全強化工作。

經濟部並呼籲企業，確實遵守中央流行疫情指揮中心發布的「企業因應新冠肺炎疫情持續營運指引」，做好各項防疫措施，共同穩定生產。

依「營運指引」，疫情已進入「發生持續性或廣泛性社區傳播」的持續營運計畫階段，建議企業持續營運之重點如下：

第一，落實個人及工作場所衛生管理，於公司入口明顯處張貼訪客規定，並備妥酒精性乾洗手液等供使用，訂定訪客進入辦公區域前之健康調查表。

第二，當公司／企業出現確診個案，需進行工作場所之環境消毒，並配合中央流行疫情指揮中心發布之指引及當地衛生主管機關之規定執行防疫措施。

第三，調整辦公、出勤或出差方式，彈性調配人力，建立異地辦公機制，並進行空間調整，讓人員座位保持適當間距。

(工商 )