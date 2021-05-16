因應防疫，南投縣府要求八大等特定行業停止營業，縣長林明溱帶領聯合稽查小組成員突襲檢查5家業者。（南投縣府提供／陳淑芬南投傳真）

南投縣府防疫管制公告八大等特定行業停止營業，縣長林明溱16日晚間帶領聯合稽查小組成員，突襲檢查KTV及理容院等5家業者，全數均配合暫停營業。林明溱肯定表示：「是好現象」，但也拋下重話說，一切防疫優先，若有人違規一定重罰，甚至吊銷執照。

林明溱16日晚上9時許，由建設處長李正偉、衛生局長黃昭郎及警察局長呂新財等人陪同，帶領聯合稽查小組多人突襲檢查5家業者，包括嘉年華視聽歌唱、威尼斯電子遊戲場業、上海灘電子遊戲場業、晶豪舒壓會館及丹妮瘦身美容館等，全數都大門深鎖停止營業。

林明溱指出，稽查發現業者均配合防疫停止營業，「這是好現象」。但他也強調表示，一切防疫優先，萬一有業者違規，一定重罰，甚至吊銷執照，一定要做好防疫保住南投這塊淨土。

呂新財指出，經動員各分局警力對縣內八大行業及釣蝦場、陪侍小吃部、護膚店、夜市、撞球場、網咖等營業公共場所展開全面稽查，已稽查超過220處場所，業者全數配合停業。

呂新財呼籲業者，不要心存僥倖、暗中持續營業，聯合稽查小組將持續全面查察，若發現違法在期限內停業者，將依《傳染病防治法 》移送主管機關，可裁罰新台幣6萬元至30萬元罰鍰。

(中時 )