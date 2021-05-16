新北市議員葉元之16日深夜在臉書表示，他朋友公司的員工父母，今早在家接獲確診通知，但從中午等救護車等到現在，父親已經吐血絲，都尚未就醫。可見醫療資源緊繃，請大家沒事非必要千萬不要叫救護車、也不要去大醫院！

葉元之指出，這名員工媽媽5/6和萬華確診者接觸，隔天(5/7)又和12人聚餐，結果兩天聚餐的朋友陸續傳出確診，他爸媽看到新聞，在5/13自行到醫院採檢，在今早雙雙被通知確診。

因為員工及弟弟和爸媽同住，5/15員工主動到萬華快篩站快篩，但快篩額滿被拒，晚上到新北聯合醫院進行PCR篩檢。篩檢能量不足，昨天亞東醫院一度遭誤傳關閉，原因就是太多人到亞東急診篩檢，院方勸退無症狀者。雖然爸媽確診，但該名員工一家四口都還住在一起，並未一人一戶，員工染疫風險很高，但他並未被匡列。

在5/13～5/15期間，員工有透過公司打1922，檢舉5/7聚餐者有跟確診者接觸，但未獲回應。

在確診前，他爸媽都搭捷運行動。這些未被匡列者，造成社區傳播很大的風險，是防疫一大破口。

葉元之呼籲，從以上個案可知，目前醫療資源吃緊，不僅是防疫救護車、病房、篩檢能量都達極限，請大家非必要別去醫院。

(中時新聞網)