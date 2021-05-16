中央疫情指揮中心15日宣佈，新冠疫情新增本土確診206例，1例印度境外移入，雙北也宣布進入3級警戒狀態。前衛福部國民健康署署長、前台北市衛生局長邱淑媞直言，目前上百例確診個案都是靠雙北找出來的，其餘縣市恐怕已有三倍甚至十倍的人沒被發現。先前諾富特飯店事件，至少已經傳染三波了，且「母親節群聚」效果還沒出來，且現在所有縣市都沒有篩檢，無形中已陷入險境，但並不會馬上爆到一千多個。而她這番話，也讓資深媒體人羅友志嚇了一跳。

前衛福部國民健康署署長 邱淑媞。(圖/本報資料照)

指揮中心16日公布的206例當中，以新北市佔97例最多，而台北市為89例，其中有58例分布在萬華。彰化縣9例、宜蘭縣、新竹縣各3例、桃園市及基隆市各2例，台中市1例。

資深媒體人羅友志。（資料照／邱子軒攝）

對於疫情連日升溫，羅友志16日臉書貼出他專訪邱淑媞影片，邱淑媞專訪中坦言，四級警戒的標準是個錯誤，目前180個確診個案都是靠雙北找出來的，其餘縣市恐怕已有三倍甚至十倍的人沒被發現。諾富特飯店事件，至少已經傳染三波了，其他縣市驗出來，確診人數可能要乘10以上了。現在所有縣市都沒有篩檢，無形中已經讓各縣市陷入「下一個萬華」的絕境。

羅友志Youtube。(圖/翻攝自 羅友志頻道 畫面)

她強調，距離現在最近「母親節群聚」效果還沒出來，大家要提高警覺。羅友志聽完嚇了一大跳。至於政府會不會推動「類封城+普篩」，邱淑媞遺憾表示，拒絕普篩是民進黨「疫情神主牌」，普篩了面子就掛不住，她有預感，民進黨現在一定會幹到底。

(中時新聞網)