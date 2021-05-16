國內疫情嚴重惡化，雙北升為第三級警戒，台北市長柯文哲16日晚間臉書指出，疫情洪峰可能還沒到，為了更快速的找出在社區潛藏的感染者，北市在4天內迅速地設四個快篩站，強調「我們會撐過去的」。

柯文哲表示，北市防疫已經進入第三級警戒，為確保防疫的量能足夠，這幾天北市府全體總動員，柯說，政治的核心是執行力，現在就是考驗的時候，而北市政府一定會扛起來，面對這場突然爆發的疫情。

柯文哲指出，第一天，在中興院區的站點，人潮洶湧，醫護人員一直篩檢到深夜，但還是有上百位沒辦法做完，原本很多民眾怒氣沖沖，但當醫護同仁耐心的解釋，並遞上號碼牌，民眾也很快的平靜下來，我想那是因為他們知道，自己將會得到完善的照護，覺得可以安心。

柯文哲表示，隔天一大早，醫護人員先用廣播宣布採檢的流程、並請市民朋友體諒，醫療量能有限，可能無法全部做完，但我們還是會先發放號碼牌，做不到的請隔天再來。這個時候現場竟然出現此起彼落的掌聲，醫護人員聽到的都是體諒、鼓勵與感謝。

柯文哲說，這也是這幾天來，在疫情中得到的最大鼓舞，即使大敵當前，人們仍能相互體諒、感同身受。此刻，讓大家一起齊心抗疫，北市的所有醫護、市府團隊都會很努力。

(中時 )