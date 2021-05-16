國內疫情緊張，16日確診人數創單日新高，1日新增206例本土個案，導致全台民眾人心惶惶；各界為安定民心、鼓勵共同抗疫，紛紛分享鼓勵話語，台北圓山大飯店16日晚間就透過點燈，利用房間燈光排出大大「平安」2字，而麗寶樂園則在摩天輪上用燈光秀呈現「TW GO」和大愛心，感動不少人。

圓山大飯店在臉書粉絲專業PO出照片，飯店透過每間房間的燈光，排列出大型的「平安」2字，希望藉此鼓勵台灣人堅守防疫、順利度過疫情，PO文中提及「生命中最大的幸福是我們所愛的人和關心的所有人都是安全的，今晚再次點上大大的『平安』兩字，希望大家平安渡過這一次難關。」

台北圓山大飯店16日晚間就透過點燈，利用房間燈光排出大大「平安」2字，而麗寶樂園則在摩天輪上用燈光秀呈現「TW GO」和大愛心，感動不少人。（圖／翻攝自臉書Kairos Hair Salon）

台北圓山大飯店16日晚間就透過點燈，利用房間燈光排出大大「平安」2字，而麗寶樂園則在摩天輪上用燈光秀呈現「TW GO」和大愛心，感動不少人。（圖／翻攝自臉書圓山大飯店）

粉專貼文提及，「讓我們為國家的安全而共同努力，並保持警惕這種流行病，大酒店將與你攜手守衛和保護我們美麗的家」許多網友看見如此溫暖的一幕，紛紛留言說「希望大家都平安，一起渡過這艱難時刻」、「好美的畫面，平平安安，疫情快快消退」，藝人許志豪也說「謝謝圓山，台灣加油，大家平安」。

台北圓山大飯店16日晚間就透過點燈，利用房間燈光排出大大「平安」2字，而麗寶樂園則在摩天輪上用燈光秀呈現「TW GO」和大愛心，感動不少人。（圖／翻攝自臉書麗寶樂園）

此外，麗寶樂園昨晚也天空之夢摩天輪中亮燈，透過摩天輪燈光秀出現TW GO 和一顆大愛心圖案，同樣代表著台灣抗疫加油，不時還會變換字與圖案，讓許多人開車經過都忍不住多看一眼，內心感動一起喊著「台灣加油」；LINE貼圖也有「非常時期，共同心願，你安好，我無恙」等字樣，讓每個收到貼圖的人感到相當窩心。

(中時新聞網)