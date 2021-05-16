前美國陸軍特種部隊「綠扁帽」(Green Berets)成員，德賓斯（Peter Debbins）因為在過去15年間，持續向俄羅斯洩露軍事機密，間諜罪名成立，被判處15年以上徒刑。

美國陸軍時報(Army Times)報導，維吉尼亞州地方法院最近完成判決，現年46歲的前綠扁帽成員-彼得·德茲賓斯基·德賓斯（Peter Dzibinski Debbins），因間諜罪遭判處15年零8個月的刑期，這與檢察官求處的17年刑期相當接近，顯然法官基本上採信了檢方的指控。

德賓斯的律師貝諾維茲（David Benowitz）不在洩露機密一事上爭辯，而是稱洩密造成的損失很小，不應被如此重刑。而且俄羅斯特工用了德賓斯的性向弱點，威脅勒索了德賓斯，才會使他誤入岐途 。

德賓斯已在星期五的宣判聽證會上致歉，承認自己犯了錯，同時說自己也算受害者，是如何受到俄羅斯情報部門格魯烏(GRU)的誘騙…

不過，檢察官則表示，德賓斯從未告訴聯邦調查局任何他被俄國勒索的過程。事實上，檢方認為這是捏造的藉口，就聯調局的調查，德賓斯反而曾說過，他對自己在美軍中服役感到痛苦，並且認為自己是「俄羅斯的忠實兒子」。

德賓斯與俄羅斯情報部門的關係可以追溯到1996年，也就是持續了15年之久。當時德賓斯在明尼蘇達大學（University of Minnesota）的儲備軍官訓練團(ROTC)，並在一次前往俄羅斯參訪時，被俄國所吸收，在後來的幾年中，他持續透露給俄國，美國海外特種部隊的活動，以及特種部隊其他成員的姓名。

德賓斯於1998年進入美國陸軍服役，此時已經在俄國情報文檔中有他的身分，並給了代號「伊卡·萊斯尼科夫」(Ikar Lesnikov)的名字。

並且在1997年，德賓斯給俄羅斯情報部門的一份聲明中說「我想為俄羅斯服務。」

後來他加入了陸軍特種部隊，並在那裡服役直至2004年，當時他是美軍駐留在亞塞拜然的上尉，之後因違反安全規定被強制離職，是因為他將妻子也送到亞塞拜然，引起美國情報部門的懷疑。

(中時新聞網)