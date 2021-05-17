日本共同社民調顯示，首相菅義偉內閣對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的防疫作為，有7成多民眾不肯定。此外，有近6成民眾認為今年夏天的東京奧運暨帕運應取消。

共同社於本月15、16日實施全國電話民意調查顯示，菅義偉內閣的支持率是41.1%，上回民調是44.0%。菅內閣的不支持率為47.3%，比上一次於4月實施的民調增11.2個百分點，是菅內閣2020年9月上台以來，內閣不支持最高的紀錄。

民調顯示，針對菅內閣因應2019冠狀病毒疾病防疫表現，有71.5%的民眾表示「不肯定」，這是疫情發生以來，對於內閣（包括安倍晉三內閣及菅內閣）防疫表現表示「不肯定」比例最高的紀錄。對於菅內閣防疫表現表示肯定者有25.2%。

有關今年夏天舉辦的東京奧運暨帕運，有59.7%的民眾認為應該取消；25.2%的民眾認為應採閉門賽（不開放觀眾）的方式舉辦；12.6%的民眾認為應該限制觀眾人數舉辦。

對於外國選手代表團來日本是否會使疫情擴大，87.7%的民眾回答感到不安（包括回答多少會感到不安者）。

針對是否同意可讓日本選手優先接種疫苗一事，53.9%的民眾回答「可優先」；13.1%的民眾回答「不應優先」。

日本共有47都道府縣，政府為了防止疫情擴大，目前對9都道府縣發布「緊急事態宣言」。這項民調顯示，50.3%的民眾認為發布緊急事態宣言具有防疫效果；47.4%的民眾認為沒效。

日本政府預定兩年後將福島第一核電廠的輻射污染水經處理後排放入海。對此，民調顯示，27.7%的民眾贊成；26.8%的民眾反對；45.1%的民眾不置可否。

在政黨支持率方面，執政黨自由民主黨41.9%、最大在野黨立憲民主黨8.6%、公明黨4.5%、共產黨3.4%、日本維新會4.6%、國民民主黨1.2%、社民黨0.4%。有32.1%的民眾無特定政黨傾向。（編輯：郭中翰）1100516

(中央社)