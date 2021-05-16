NBA例行賽來到最後一天，東西區季後賽名單也快要出爐，而除了湖人、拓荒者要爭搶西區第六避免打附加賽，勇士和灰熊將直接正面對決爭奪西區第八位置，這場比賽也將在台北時間半夜3：30開打，背水一戰肯定非常精采，勇士和灰熊目前戰績都是38勝33敗，而明天半夜正好兩隊將碰上，贏家將直接奪下附加賽資格。

而此戰焦點球星當然是勇士柯瑞(Stephen Curry)，他本季例行賽幾乎無人能擋，本季打了62場全是先發，場均上場34.1分鐘，場均能砍下31.8分5.5籃板5.7助攻，投籃命中率48.3%、三命命中率是出色的42.1%、罰球則高達91.8%，而過去五場比賽他能砍下35.4分5籃板4.6助攻1.6抄截，場均命中5.8顆三分球，明天他的外線手感將決定勇士隊的命運。另外威金斯(Andrew Wiggins)能否繳出好表現也是一大關鍵。

灰熊部份莫蘭特(Ja Morant)將扛起得分重任，本季他打62場也全是先發，平均32.5分鐘能砍下19.2分4籃板7.4助攻，投籃命中率45.2%、三分命中率30.6%、罰球命中率73%，其實數據相當普通，所以還得仰賴長人瓦倫休納斯(Jonas Valanciunas)的表現才行，他本季能砍下16.9分12.4籃板，投籃命中率58.8%、三分命中率36.8%、罰球77.2%，禁區重責大任他將一肩扛起。

另外在團隊戰力方面，灰熊平均得分和失分都是聯盟中段班，但助攻和籃板能力相當出色，都排聯盟第四，而且他們近期拉出一波五連勝氣勢如虹，不過勇士同樣以五連勝來迎戰灰熊，另外他們本季助攻排聯盟第一，相信卓雷蒙格林(Draymond Green)會與柯瑞有不少傳球配合，灰熊若要搶勝肯定要多加看管兩人連線才行。到底誰會拿下附加賽門票？我們看下去！

(中時新聞網)