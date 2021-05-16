去年疫情開始延燒，航空人員居家防疫規定是「3＋11」，直到去年底紐籍機師染疫，改為「7＋7」，直到3月12日再改為「5＋9」，4月15日再改為「3＋11」。民進黨立委范雲曾協調放寬機組員防疫措施「居家檢疫3天再自主健康管理11天」的「3＋11」，外界都認為，范雲是此次疫情升溫的禍首，有網友甚至罵她「一人滅全國」。前台大感染科醫師林氏璧認為，這次防疫破口主要是在防疫旅館管理，沒有分艙分流。工運人士鄭村棋則表示，范雲還是有可批評之處。

林氏璧接受政論節目《新聞大白話》專訪時表示，這次防疫比較大的漏洞，是在防疫旅館的管理，這個病毒最早進來應該是來自外籍機師。外籍機師進來台灣是完全不需要檢疫的，指揮中心其實也有一些奇怪的理由，比如說若對外籍機師僅行檢疫，機師就飛不回去了；但這個理由很怪，因為我們第一個案件就是澳洲幫我們檢驗出來的，印尼機師去澳洲被驗出染疫。他認為，我們對外籍機師來台灣3天就飛走的這些人，應該要檢驗，就算不檢驗，也應該做好分艙分流，不應該讓那些機師也住在諾富特，所以破口主要是在這裡，不是那個居家檢疫3天跟5天的問題。

工運人士鄭村棋則表示，此次疫情突然爆發，讓他覺得生命受威脅、當然不爽，因此就要找一個究責的對象。他認為，范雲還是有可批評之處，因為她公開說純粹只是個中介者，沒有任何厲害的考量，一副義正嚴詞，如果我們今天沒有聽到錄音帶，范雲這樣說可能就過關了。一開始人家說范雲施壓，好像變成冤枉她，可是當證據出來，范雲卻自己躲起來了。

鄭村棋指出，范雲今天當一個立委，大家來找她報案及陳情，難道就可以不加以篩選？可以完全沒有探討、沒有研究，就接了華航機師公會的案子，理應判斷有道理後，再幫他們講話。不過他還是認為不應該全怪罪到范雲身上，因最後居家檢疫放不放、調不調整，還是在中央手上。

(中時新聞網)