因應中央流行疫情指揮中心提升雙北地區為三級警戒區，為避免通勤人員集中在尖峰時刻搭乘大眾交通工具，減少通勤相互感染風險，行政院人事行政總處今（16）日宣布，居住雙北地區或在雙北地區上班的中央或地方公務人員，自5月17日至5月28日，採彈性上下班。

根據行政院人事行政總處公布，彈性上下班時間可從上午7點30分至10點，下班時間也配合調整為4點30分到7點，以分散上下班人潮，請各機關適度調配辦公人力，維持機關正常運作；此外，學校人員部分，則依各級教育主管機關指示辦理。

全國22縣市上班新政策如下：

●基隆市

基隆市政府從17日開始到6月14日為止，採彈性分流上班，針對居住在雙北與桃園的市府同仁，鼓勵他們輪休或在家上班。彈性上班時間從原本上午8點到8點半到班，擴大成7點半至9點，下班時間則為原本下午5點半到6點，擴大到5點到6點半。

基隆電影院秀泰影城即日起到5月28日暫停營業，市府也和殯葬所和殯葬業者洽商，協議「只辦家祭不辦公祭」。

●台北市

市府17日起啟動居家辦公，萬華啟動異地辦公。進入台北市政府大樓須執行實名制，民眾洽公只提供1至3樓服務；捷運行政大樓及各捷運機廠，也比照市政大樓，洽公民眾須採實聯制。

●新北市

各機關分區分組辦公，市府大樓、各區公所及市府所屬機關人流管控，區分辦公與為民服務區，洽公民眾暫停進入辦公區，為民服務鼓勵線上申辦，大樓出入執行實聯制。

●桃園市

桃園市府住雙北、基隆的員工900多人，進行分組辦公、居家辦公。17日起採取彈性上下班，早上7時30 分到9時30分、下午4時30分到6時30分，讓員工調配上班時間。

跨縣市會議可改為線上、網路或視訊會議方式，5月28日以前，市府跨縣市會議要盡量取消或展延。

●新竹市

新竹市府各級員工17日採彈性上下班措施，分流上下班通勤人潮，市府各級單位設立「戶外物流取件區」，降低室內場所人數，民眾到各級單位洽公須採實聯制。至6月8日前，全市校園停止對外開放，動物園、南寮旅服中心、環教中心、親子館、婦女館皆暫停開放。

●新竹縣

分區辦公，民眾進出採實聯制。

●苗栗縣

依人事行政總處規定辦理。

●台中市

已做好異地辦公與局處分組辦公準備。

●彰化縣

採分流辦公，將員工分兩組輪原地及居家辦公，一組上一、三、五，一組上二、四，隔週交換辦公方式，每兩周各原地辦公5天、居家辦公5天，避免兩組人力接觸。彈性上班時間擬為8點與9點兩時段。

●南投縣

限制縣內公務人員赴傳出疫情的縣市出差開會，除非中央部會必要參加的會議外，盡量避免前往雙北地區。擴大縣府彈性上班時間2小時。

●雲林縣

進入準三級防疫至5月28日，府內各局處已布建好2個府外辦公點，府外相關單位也已各自布建妥當，必要時採同一辦公室全數人員至異地辦公。

●高雄市

若疫情嚴重到第三級就採異地辦公，限制公務人員前往雙北市洽公。

●宜蘭縣

縣府17日起擴大彈性上下班，安排員工居家辦公及鼓勵同仁輪休，洽公民眾統一於縣府大廳洽辦各項案件，未來將視疫情狀況滾動式調整。

●台東縣

目前尚未啟動分流或異地辦公，縣政府及所屬機關學校同仁視業務狀況，避免非必要的縣外出差活動。

其餘包括嘉義縣、嘉義市、台南市、屏東縣、花蓮縣、金門縣、連江縣、澎湖縣目前尚未公布。

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(中時新聞網)