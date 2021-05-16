台灣疫情大爆發，單日本土感染個案已達3位數字，雙北進入三級警戒，不少地區也跟進，防疫升為準三級，台灣進入前所未有的防疫階段，通靈大師江嘉葉就針對這波嚴峻疫情在5月12日抽出籤詩。

江嘉葉為台灣疫情所求出的籤詩，為觀音佛祖第43籤，泗水亭長作天子，配卦：澤天夬，上兌（☱）下乾（☰）。澤天夬，五陽爻對上一陰爻，有君子道長，小人道消之意境，「夬」也有解決的意思，說明了現在要解決最後一個，也是最麻煩的問題。

江嘉葉解析， 籤詩前兩句「天地交泰萬物新，自形自色自怡神」，指天地間，一片祥和，欣欣向榮，萬物開始展現新氣象，自身的神情樣貌，令自己心情愉悅，心曠神怡。後兩句「森羅萬象皆精彩，事事和諧得稱人」，各種美妙奇異的事物，展現在眼前，讓人覺得精彩萬分，所有的情景都是如此和諧，人們不禁各個欣賞稱讚。

觀音佛祖第43籤。（江嘉葉提供）

此籤詩明顯展現出一片充滿生氣、祥和的場景，但籤詩背後的故事，卻是漢高祖劉邦，從一個小小的泗水庭長，最終成為大漢天子的過程，中間充滿著許多崎嶇道路以及災難，然到最後，終能克服阻礙，登上高峰，象徵政府在面對疫情時，將會面對一波又一波的嚴峻考驗，需要堅忍不拔的毅力，以及執行力，配掛「夬」，亦有果決，勇敢做決定的意境，政府要拿出魄力，嚴格控管疫情，才能達到防堵的效果，把最後的一陰爻剷除，也就是最難處理的問題解決，終能獲得國人的讚賞。

依據六爻能量來看，這波疫情由官鬼爻觸發，時間是在春天，也就是前一陣子，疫情開始不停地慢慢擴散，這段時間相繼被採檢出來，不過目前已開始進入夏季，代表政府機關的父母爻，旺相且得日月相助，能量極強，開始漸漸洩去疫情能量，也就是政府的所作所為，能夠有效的控制疫情擴散，在夏天能夠得到控制，等到夏末秋初時節，子孫福神抬頭，更能克制疫情發酵，達到安全範圍。

對於此次疫情，經卜卦結果，雖然是雷聲大，雨點小的卦象，但是國人亦不可輕忽，仍須遵守政府政策，全力配合，不可鬆懈，因在卦象的顯現中，於年末冬季時，還是會有微弱的疫情狀況出現，助旺官鬼爻死灰復燃，國人不可不多加謹慎，才能確保平安。

★民俗說法，僅供參考。

(中時新聞網)