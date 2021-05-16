本土疫情爆發，台北市確診個案也暴增，北市北一女中也傳出3年級某個班級有家長確診；北一女校長陳智源表示，學生家長確實有出現症狀，去做快篩，目前還在等核酸檢測PCR的結果，不過，北市府今已宣布3年級明起停課，該班學生剛好不用到校。

台北市教育局副局長陳素慧表示，北市本土疫情確診個案很多，近日各級學校都有做清潔消毒，只要學校有需求都會協助消毒，而在北市確診者中，有許多人學生的家長，若是有同住就要匡列隔離、沒同住就不用匡列。

陳素慧說，依照中央訂定停課標準，學校出現有1人確診、該班級全班停課，該校有2個學生確診就全校停課，北市府今公布停課的只有老松國小、龍山國小、雙園國小及螢橋國小等4校，皆位在萬華警戒區。

台北市長柯文哲也宣布，國3、高3學生17日起都停課，考量到國3生剛結束會考，在考場有跟不同地區學生混合的機會，柯呼籲考完會考的同學，待在家裡先別出去玩。

柯文哲指出，高3同學的部分，既然要準備考試，所以也沒有必要去學校上課，因此一併停課，接下來會考慮讓萬華地區的國中、國小停課，但要等中央命令再做下一步宣布。

(中時 )