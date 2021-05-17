防疫期間卻不肯將口罩戴好（超商篇）（取自臉書爆料公社）

雙北進入三級疫情警戒，民眾外出皆要戴口罩，許多民眾配合防疫遵守規定，但仍有少數人不願配合；近來就發生多起超商店員或公車司機與民眾爭執戴口罩的事件，有人怒嗆對方「我都沒怕妳傳染給我」，也有人跳針似罵店員「怎樣！怎樣！」還有人直接要求司機退還公車錢，囂張態度讓人憤怒。

1名網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，他日前到超商拿包裹時，店員突然對他身後的1名顧客說「大家都戴口罩，你還不戴起來嗎？」而該顧客竟回應「我都沒怕妳傳染給我！妳還怕我傳染給妳喔！」最後還發出一聲「哼」，讓現場其他顧客相當傻眼，原PO也直言「到底戴口罩是多困難啦！能不能把這種人拖去宰了」。

店員對顧客說「大家都戴口罩，你還不戴起來嗎？」而該顧客竟回應「我都沒怕妳傳染給我！妳還怕我傳染給妳喔！」（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

此外，還有另名網友在臉書「爆料公社」PO出影片，1名紫色上衣的女子疑似因為在超商未戴口罩，遭店員勸阻仍不改進，她被店員說了1句「神經病」勃然大怒，開始歇斯底里地怒吼「你罵誰神經病，我現在不是講口罩，你罵誰神經病？」而女店員不斷請她戴上口罩，她則怒視對方說「怎樣！怎樣！」囂張態度讓人傻眼。

強制戴口罩的規定讓許多民眾大感不方便，但為了抗疫，許多人仍是相當配合，但還是有少數「害群之馬」不願配合，先前也有婦人在公車上反覆拉下口罩，遭司機制止後竟狂吼「你去叫警察來！」還說「18（車資）還我啊」、「18給我」，更直言「他拒載他就還我啊」。

搭公車沒戴口罩被請下公車還要求退錢（取自臉書社團「爆怨2公社）

(中時新聞網)