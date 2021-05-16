本土疫情更趨嚴峻，截至目前為止，雙北連兩日確診人數累積350人，已進入防疫第三級警戒。隨著新冠病毒進入社區，地方也傳出有學生確診，為防堵疫情進入校園，導致群聚擴大，各學校紛紛祭出人員管控，教育局也針對高風險地區學校實施停課，改為遠距線上教課。《中時新聞網》為您追蹤各間受疫情影響學校情形。

●台北市

教育局指出，目前確定有4名會考考生確診，目前為止匡列170人，共計有161位考生將參加5月29日、30日的補考。北市教育局宣布，參加台北國三、高三學生明日起停課，至畢業典禮前。

鄰近萬華警戒區的老松國小、龍山國小、雙園國小及螢橋國小等4校，自明日起至5月23日止，停課一週。

北市北一女中傳出3年級某個班級有家長確診，北一女校長陳智源表示，該名家長確實有出現症狀，已去做快篩，目前還在等核酸檢測PCR的結果。不過，北市府今已宣布3年級明起停課，該班學生剛好不用到校。

傳北市某國小內的實驗教育機構有1例確診個案，學校也緊急發函給家長，該實驗機構和托嬰中心則在15日至28日停課。至於國小部分因未達停課標準，無須停課。據了解，該校將場地借給某實驗機構使用，而確診的學生並非國小部的學生，校方要家長不用太擔心。

●新北市

輔仁大學進修部今傳1學生確診，不過校方表示，據查該名學生，確診前近一、二日並未到校上課，校方除配合國家疫調外，已依修課地點進行整棟大樓及校園加強消毒完畢。輔仁大學表示，學校從15日中午開始已全面採取遠距上課，除部分住宿同學留校外，所有同學皆無需到校上課。

新北市三重某國中14日接獲校內學生為疑似個案通報，新北市府立即要求該個案所涉及校內師生71人當天立即停課隔離二周，自14日起至28日止進行預防性停課、返家隔離。該名疑似個案已於15日經中央疫情指揮中心判定確診。

新北市新店區耕莘健康管理專科學校16日發出公告，表示接獲新北市教育局來電告知，校區有新冠肺炎疑似個案，學生篩檢呈現陽性。但校方還沒接到衛生局正式通知，基於防疫考量，已經通知教職員及家長，相關資訊校方還在掌握中，學校目前尚未宣布停課。

●桃園市

銘傳大學傳有一名大四女學生確診，校方於臉書證實消息屬實，表示該學生為通勤學生，並非網路傳言的住宿學生，目前已就醫治療。據了解，確診者為大四女學生，平日從基隆通勤到桃園上課，曾在日前南下參加進香團活動，在傳染期內僅上過一堂通識課，校方也已經掌握相關接觸學生，通知進行自主管理。

桃園市蘆竹區某國中16日傳出校內疑似有學生確診，臉書宣布全校預防性於17日至30日停課，但不久後校方又將該貼文撤除。對此衛生局回應，因目前還在疫調中，須等疫調結果才能確認。

桃園市龜山區某國小傳有家長收到停課通知，校方表示因校內疑似有學生確診，奉桃園市政府的建議，從17日停課至30日。

●新竹市

竹北市湖口鄉6歲男童及芎林鄉4歲女童於16日確診，所就讀的幼兒園分別都已停課及環境消毒。

●苗栗市

苗栗市某國中16日晚間驚傳校內1名學生，曾於5月14日搭乘自強號117次列車2車17號座位，與先前台南確診者搭乘同1列車、同1車廂的34號而遭匡列，須進行居家隔離。且該名學生因16日參加國中會考，臨時被通知暫停考試並帶離試場，其就讀班級則自17日起全部停課2周，以防疫情蔓延。

●台中市

台中市政府16日晚間表示，西屯區重慶國小出現一名六年級學生確診個案，教育局已通知重慶國小停課，該校師生自17日起至5月31日不需到校上課，改採視訊教學的方式辦理，視後續情況調整，不排除延長的可能性。環保局將於17日早上至學校進行全面性消毒作業，教育局並將持續追蹤該校師生健康狀況；詳細疫調情形將於17日記者會做進一步說明。

台中市東山高中國三師生，曾於5月10日上午7點半至北屯區福隆宮進行考前祈福儀式，與當天行程與新冠肺炎確診者足跡有所重疊。教育局長楊振昇表示，確診者與師生位於不同空間，且師生均全程戴口罩，但為減少疑慮，該校國中部三年級師生17日起在家進行二週線上教學，並落實自主健康管理。

●彰化市

彰化市彰泰國中2名學生確診，彰化縣府16日晚間緊急宣布，全校師生自5月17日起停課停班14日，預計停課至5月30日止，期間改採線上教學等方式辦理。

(中時新聞網)