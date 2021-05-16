疫情急遽升溫，雙北防疫提升至第三級警戒，引發民眾空前恐慌，全台各量販店、超市、超商等賣場湧入瘋狂搶購人潮；高雄市長陳其邁15日則宣布高雄進入準三級警戒，不少民眾一聽到消息，也跑去賣場搶購。作家苦苓表示，急著去跟人群擠在一起搶貨，豈不是更增加染疫的風險？

苦苓16日在臉書貼文表示，他絕對不會去搶購任何物資，因為台灣的物資充裕、自給自足，最多是賣場一時來不及補貨，絕對不可能真的供不應求；急著去跟人群擠在一起搶貨，豈不是更增加染疫的風險？

高雄市議員陳致中也表示，未來幾日或可預見出現令人擔憂的數字，但防疫的決心萬不可被擊潰。疫情終將受控，只是需要時間，做好個人防護、配合政策上的移動管制，斬斷傳播鏈，勿亂囤物資，勿獵巫確診者，勿傳送未證實的疫情資訊，全民防疫一條心。

陳致中15日甚至還表示，這兩天行程都取消，待在家也在家吃飯，女兒說：「這應該是我看Daddy最久的一次」（民代爸深切檢討）。

網友認為，「認清現在的執政黨，是台灣人的怒吼。」、「還在護航攻擊其它黨？3+11就是這次主因啦！」

(中時新聞網)