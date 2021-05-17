【回憶殺】女星何傲兒（後改名何天兒）2014年與大名娛樂老闆、香港富商林建名傳出爺孫戀，讓身經百戰的林建名一度為她落淚，而何傲兒後來被爆戀上富二代男星周子揚又鬧翻，周子揚更自曝何家每月跟他討85萬生活費，引來何傲兒嚴正否認，發律師信揚言提告，目的是希望捍衛家人尊嚴，希望對方公開道歉。

生前相當風流、被封千人斬的林建名今年初因淋巴癌過世，享壽84歲，而在眾多緋聞中，最常引起討論是他2014年與何傲兒傳出爺孫戀，林建名還在鏡頭前落淚，難過何傲兒因壓力大，不接他電話。而何傲兒後來爆出與高富帥周子揚交往，兩人卻不歡而散，周子揚還自曝分手主因是女方家每月跟他討生活費，逢年過節都得送禮給何父，無奈因家世背景達不到何爸爸要求，最後分手。

何傲兒曾和林建名傳緋聞。（圖／取自《on.cc東網》）

對此，當時何傲兒強調已交由律師解決，不要求對方賠錢，只希望他公開道歉，一個月後周子揚改口，澄清雙方只是誤會，當時說話有些激動，現在沒事，之後自己會將心思放在工作上，「大家都是朋友嘛」，也說沒收到律師函，「我認識的何家人，包括Gigi（何傲芝）、Lily（何傲兒）人都很好，我不擔心」，讓外界霧裡看花。

何傲兒與周子揚一度鬧翻。（圖／取自《on.cc東網》）

2016年9月，何傲兒不僅加入林建名旗下公司，還被媒體爆出在私人聚會中舉行奉茶儀式，正式認林建名當乾爹，兩人感情昇華為家人，何傲兒對林建名保證，以後若交到男朋友，會第一時間給乾爹瞧瞧，「希望之後有穩定交往的對象，可以去逛街，也可以一起去聽你辦的演唱會。」今年初林建名病逝，何傲兒也在IG曬黑白照，說：「打從心底佩服你如此笑看風雲，你的豁達至今仍是我學習的榜樣。」祝福對方在世界另一端依舊快樂，一路好走。

(中時新聞網)