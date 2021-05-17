【回憶殺】張衛健曾是電視劇男主角專業戶，演過《少年張三豐》、《小魚兒與花無缺》、《鹿鼎記》等膾炙人口的作品，他所演繹的《齊天大聖孫悟空》更是堪稱經典，美猴王一句「帥到掉渣！」勾起多少人的回憶，然而曾經紅遍兩岸三地的他，卻在事業正旺時逐慢淡出演藝圈，讓許多人十分好奇原因。
張衛健出生於香港，透過唱歌比賽踏入演藝圈，當年拿下冠軍的他在張國榮的幫助下進軍歌壇，又跨足到影視圈，演出代表作《齊天大聖孫悟空》後，更是將他的人氣推到尖峰，當年收視率竟高達40%，奪下當年度全港收視冠軍，受益狂飆2億港幣(約5千5百萬新台幣)。
在事業如日當紅之際，張衛健和穩定交往的張茜結婚，逐漸將重心移到家庭，加上近年來他的家人不斷出意外，老婆懷胎8月不幸流產，媽媽又在尖沙嘴洲際酒店泳池溺水昏迷，2018年二弟在家暴斃，這一切都讓他更加珍惜家人，想多花時間陪伴在他們身邊。
也有另一說是張衛健在和謝霆鋒在拍攝《小魚兒與花無缺》時，有場戲是2人要毆打王伯昭飾演大反派江別鶴，沒想到竟然動真格把人打進醫院，此事讓大陸和香港演藝圈正面槓上，大陸方面還發表聯合聲明，抗議香港演員對大陸演員不平等對待，此事也引發大陸網友對張衛健的不滿，他的身影也就慢慢消失在大陸電視上。
(中時新聞網)
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