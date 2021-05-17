綜所稅報稅倒數兩週，許多人拖到最後一刻申辦繳稅，也有人匆忙報稅完，才發現錯失信用卡的刷卡繳稅優惠，讓人直喊可惜捶心肝！不過花旗信用卡既有卡友繳綜所稅，如果已經使用花旗卡繳稅、在五月底前完成活動登錄，一樣可享豐富回饋！

花旗既有卡友超優惠 五月起登錄繳稅 刷卡消費回饋最高可享1,800元！

2021/4/15~ 2021/6/30止，花旗針對既有客戶推出「繳稅月・回饋季」活動(限2021/4/5(前)含當天核卡之花旗既有卡友)，如果你使用花旗卡繳綜所稅，無論你繳稅了沒，只要在5月31日前上花旗活動官方網頁登錄都來得及享優惠！登錄且使用花旗卡繳稅，繳綜所稅額超過5,000元(含)以上，享0.5%刷卡金回饋，最高回饋達1,000元；繳綜所稅額超過百萬，再加碼回饋高級住宿券，最高可享花蓮瑞穗天合國際度假酒店、泰安觀止溫泉會館、加賀屋國際溫泉酒店等一泊二食等住宿券各一張，讓顧客繳稅之餘還能享受假期。

除此之外，花旗卡友完成上述活動登錄繳稅，自登錄月起至6月底前，每月累積一般消費(不含繳納綜所稅款)滿2萬元(含)以上，可享400元的遠東百貨電子禮券，依最先達檻時間排序，每月限額1萬名。每月累計消費金額重新計算。因此如果卡友在5月登錄該活動，且5、6月均符合一般消費滿額回饋條件最高將可獲得800元電子禮券，再加上繳納綜所稅可享最高1,000元刷卡金回饋，合計最優可享價值1,800元回饋！

繳稅前別忘了信用卡優惠，花旗卡友若是使用花旗卡繳綜所稅繳完才發現未登錄也別驚慌，花旗卡友5月前登錄「繳稅月・回饋季」活動都來得及！不僅不用怕繳完稅荷包瘦身，豐富的回饋更讓你心滿意足。

新戶回饋三重送！ 2%現金回饋、10%行動支付、分期0利率

各家銀行刷卡優惠競爭激烈，唯有讓民眾有感的優惠，才能在群雄中脫穎而出。花旗銀行特別為新卡友釋出三重回饋方案，第一重為於4月6日至5月24日前新戶申辦且核卡之花旗新卡友，持卡繳納綜所稅，即可享有2%現金回饋，最高回饋3,000元；第二重則是新戶如選擇申辦現金回饋PLUS鈦金卡，核卡後90天(含)內綁定任一指定11大行動支付消費，享最優10%現金紅利回饋(原2%回饋+8%加碼回饋，8%加碼回饋累積最高回饋1,000元，加上綜所稅新戶禮合計後最高可享4,000元現金回饋。

第三重是不限繳納綜所稅或一般消費，新戶於2021/5/7~2021/6/30皆可享消費分期3期零利率優惠(最低承作金額為1,000元(含)之消費)! 新卡友可以自行透過花旗行動生活家APP、簡訊、Email等任一種方式申辦 消費分期，讓資金調度更靈活。

詳細活動內容及限制條件請詳花旗銀行「繳稅月・回饋季」活動網頁

謹慎理財、信用至上 花旗信用卡循環利率：6.88%~15% 循環利率基準日為104年9月1日； 預借現金手續費：預借現金金額乘以3.5%加上新臺幣100元 其他費用請上花旗網站查詢。花旗easy購分期付款產品目前不收取分期利率或各項相關費用，總費用年百分率為0。

本活動「新戶消費分期3期0利率」總費用年百分率計算範例：分期金額10萬元，分期期數3期，動用手續費0元，分期利率0%，總費用年百分率等於分期利率，計算基準日為104年9月1日。一般「信用卡分期產品」總費用年百分率計算範例：分期金額10萬元，分期期數12期，動用手續費0元，分期利率9.04%~15%，總費用年百分率等於分期利率，計算基準日為104年9月1日。此年百分率係按主管機關備查之標準計算範例予以計算，實際條件，仍以銀行提供之產品為準。且每一客戶實際之年百分率仍視其個別產品及個人信用狀況而有所不同。本行保留申辦分期核准與否之權利。提前清償需一次清償全部剩餘帳款，恕不接受部分還款。

(中時新聞網)