臺灣胃癌常年名列十大癌症之中，每年奪走超過2,300條人命。根據每年癌症發生與死亡統計顯示，胃癌新增人數雖然呈現下降趨勢，但死亡人數始終居高不下，平均每天超過6.5名國人死於胃癌。同時，胃癌早期症狀如食慾不振、消化不良、變瘦，與一般胃炎或消化性潰瘍相似，惟有改變飲食及及早篩檢方為預防之道。

(圖/今健康提供)

●3大胃部疾病要注意！可能是胃癌前病變？

員榮醫療體系員生醫院肝膽腸胃科主任吳文傑醫師說明，胃癌前病變有3個值得注意的症狀：1.慢性萎縮性胃炎，約10至20%從慢性胃炎演變，將使胃黏膜細胞密度與其功能都下降，導致萎縮部位反覆發炎，其中約3%的萎縮性胃炎會變成胃癌。

2.胃腸化生，腸化生是指胃黏膜長出「腸黏膜」，這被認為與胃癌的發生有高度的關係，腸化生罹癌風險高6至10倍，每年約增加2/1000，十年約2/100。

3.胃腺瘤、腺息肉，胃腺癌已被WHO定義為胃癌前驅性變化，雖與大腸腺瘤相比，胃腺癌發生率不算高，但約4成胃腺瘤內存在惡性細胞，照胃鏡時發現就建議切除。

恐致胃癌的危險因子。(圖/今健康提供)

●抽菸喝酒、濫用胃藥要注意！胃癌有哪些危險因子？

吳文傑醫師表示，胃癌在惡性腫瘤的發生率排行中名列前十名，透過統計顯示，得知胃癌與下列幾個危險因子有關，其中除了家族史、年齡與性別，大部分誘發胃癌的因素和生活作息、飲食習慣高度相關，可藉由後天人為避免或改善。

要預防胃癌發生，首要避免高鹽飲食，攝取過多鹽分會刺激甚至破壞胃黏膜，當黏膜來不及修補完成，又吃進過多鹽分，可能會提升胃癌的發生機率。

另外，熬夜與吃宵夜也應該避免，正常的胃黏膜上皮細胞，會在胃部的休息時間進行更新，熬夜會使胃黏膜上皮細胞更新力減弱，而在睡前吃宵夜就像強迫胃「加班」，長久下來，容易導致胃黏膜受損、潰瘍，進而引發胃癌。

最後，菸、酒、過量藥物都對胃健康不利，長期酗酒將使胃黏膜持續充血，演變成慢性胃炎或消化不良。菸草中的尼古丁、焦油和化學物質，同樣會造成胃炎或胃潰瘍，間接促使胃癌發生。某些藥物如阿斯匹靈會造成胃部受傷，有引發胃發炎或潰瘍之可能，盡量避免長期使用或濫用，可減少胃部損傷。

吳文傑醫師說明，微生物也會影響胃癌風險，WHO將幽門桿菌列為第一類致癌物，臺灣盛行率超過3成，包含家人、伴侶有感染者，長期脹氣消化不良、消化道潰瘍患者、長期使用消炎止痛藥或制酸劑，都屬高危險族群。根據研究發現，胃癌病人中9成有感染幽門桿菌。此外，有胃癌家族史者發生胃癌的風險高出2至3倍，可能是相似的生活環境與飲食習慣導致。

吳文傑醫師指出，胃癌好發年紀為50至70歲，其中又以男性病人居多。主要原因可能是隨著年紀增加，慢性萎縮性胃炎與胃黏膜化生的發生率也會跟著增加。年齡愈大愈容易有胃瘜肉，尤其是曾接受大範圍胃切除手術的族群，術後20年胃癌的風險平均高出6至7倍，特別容易發生在胃與腸子交接處，這種胃癌稱為殘胃癌，推測殘胃癌變的主要因素，是胃部分切除後，導致胃的保護機制變弱，使胃黏膜逐漸萎縮以致細菌增生。

(中時新聞網)