近來台灣民眾防疫觀念高漲，許多人一到公共場所，就會先到廁所洗手，確保個人健康，但胸腔暨重症科醫師黃軒警告，公廁馬桶氣旋恐讓清潔不成，反變沾染病菌的來源！

根據研究，馬桶沖水時產生的瞬間氣旋會讓病菌、微生物飛散在空中，形成氣溶膠傳播，存活在空氣中至少1個半小時；國外媒體報導，沖馬桶的氣旋會將糞便、病菌或微生物噴到4.5公尺距離之遠，進而落在衛生紙、門把等周遭物品上。

●沖馬桶時蓋子要蓋上

根據上述研究亦指出，在醫療機構中的公共廁所、因沒有馬桶蓋或者是沖廁所時沒有蓋蓋子，導致馬桶周遭環境受到污染，讓如廁的空間佈滿致瀉病菌，這會讓本來想要到廁所進行清潔動作，反而可能接觸到更多病菌。

尤其新冠病毒已經被世界衛生組織證實會經過氣溶膠傳播，病毒在空氣中可存活長達3小時，病毒在紙類存活更高達24小時，大幅提升在公廁沾染病菌的風險。過去香港也有報告指出，發現一棟大樓裡，因為最初發病病人的排泄物通過氣溶膠傳播，從樓層裡的下水道和排氣扇迅速擴散，造成整棟樓內SARS大爆發。

黃軒強調，民眾和業者更應該正視公共廁所的環境衛生、衛生紙使用盒的重要性，才能避免公共洗手間成為防疫的缺口。

●潛在風險一：開放式外盒

除了沖馬桶造成病菌的氣溶膠傳播外，公共洗手間「衛生紙」更是隱藏危機。由於現今公廁的衛生紙，多半是開口朝下的開放式使用盒，沖馬桶時所產生的氣旋會將馬桶內的細菌、微生物帶到衛生紙上，造成使用者可能使用到被汙染的衛生紙。

民眾和業者更應該正視公共廁所的環境衛生、衛生紙使用盒的重要性，才能避免公共洗手間成為防疫的缺口。(示意圖/常春月刊提供)

●潛在風險二：找捲筒衛生紙紙頭

很多人都有共同的經驗，就是捲筒式衛生紙會找不到抽取的紙頭，所以需要碰觸整捲衛生紙，慢慢轉個好幾圈才到開頭，這樣的抽取方式，未用紙捲可能會被許多人摸過，而大幅增加交叉感染的風險。

●潛在風險三：擦手紙別人抽完換你抽

大多數公廁不提供擦手紙，即便有也是開放式的使用盒，抽取時容易沾染和碰觸到下一張擦手紙，提高受汙染的風險，建議擦手紙使用盒最好密封式的，較能系統性地防止人為抽取時造成的接觸感染。

勤洗手，減少用手觸碰，才能遠離疾病，但洗完手若沒有擦乾，容易受環境細菌沾染，比洗手前還髒。

黃軒建議，盡量少使用蹲式馬桶，因為蹲式馬桶沒有蓋子可以蓋，易增加病菌感染風險；另外，使用坐式馬桶沖水時一定要蓋上蓋子沖水，慎防病菌飛散到空中及汙染到周遭物品。

(中時新聞網)