性格善良溫柔的女性總能讓男性為之傾倒，搜狐網命理專欄點名，巨蟹座、天秤座及雙魚座的女性最受男性喜愛，她們不僅個性天真無邪，更懂得勤儉持家，是上得廳堂下得廚房的好太太。

▍1. 巨蟹座

巨蟹女個性溫和體貼，不僅願意付出又顧家，光這幾點就讓很多男性心動不已。只要和巨蟹女交往，她們就會把另一半照顧得無微不至，生活大小事她都可以打理得很好，你只需要安安心心的工作就好，一回到家，她就已經準備好滿桌飯菜了！她們內在性格其實很傳統，很願意以男主外女主內的生活模式和愛人一起生活，更會心甘情願當伴侶背後的女人。

▍2. 天秤座

天秤女個性精明能幹，更是優雅美麗的星座代表之一，上得廳堂下得廚房說的就是她們，天秤跟其他風象星座不同的特點是，她們其實很顧家也超級黏人，在她們心目中家庭絕對是首位，她們在工作的同時還能把家庭事務處理得非常完美，如果另一半有能力可以讓她不用操勞外面的事，她們也願意當全職太太，絕對能顧好一個溫暖的家。

▍3. 雙魚座

雙魚女就像天真無邪的可愛女孩，長著一副完全沒有攻擊性的臉，說話輕聲細語，性格善良又溫柔，這樣的女生會激起男性強烈的保護慾，讓人更想要照顧她。另一方面，雙魚女個性有點野蠻，就像一隻想要霸占你的小貓，偶爾以撒嬌的方式鬧小脾氣，總讓男性心癢癢且無法抵抗，因此，雙魚女絕對是能抓住直男心的星座女。

(中時新聞網)