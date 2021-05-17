隨著本土疫情大爆炸，雙北升至第三級防疫警戒，投資人擔憂周一（17日）台股出現恐慌性崩跌。財信傳媒董事長謝金河表示，很多人都直覺周一台股開盤可能崩潰，但他認為，牽動台股最重要的力量是基本面，除非疫情失控衝擊經濟基本面，否則任何恐慌造成的股市回檔都是買進的機會，也提醒「不要看到黑影就開槍」！

謝金河在臉書發文指出，台灣疫情失控，這是過去一年多以來最嚴厲的一刻，全球媒體也都注意台灣未來疫情的變化。很多人都直覺周一台股開盤可能崩潰，但他認為，牽動台股最重要的力量是基本面，如果台灣疫情失控，進而影響經濟基本面，那麼台股可能會持續下挫，如果基本面挺得住，任何恐慌造成的股市回檔都是買進的機會！

他分析，最重要的是台灣的生產線不能停擺，只要工廠生產線運作順利，受到影響的是國內內需產業，像觀光飯店、旅遊、餐飲等，這些產業占的比重不大，影響的是老百姓的信心，這個時候政府的應變措施會扮演重要角色。但他對台灣最有信心的是台灣人民的自律，這兩天，政府沒有宣布封城，老百姓乖乖待在家裡，已形同封城。

謝金河說，這次台灣疫情失控，也是老天爺給台灣一個懲罰，因為過去一年多來，台灣防疫做得太好，大家有點自滿一下子失去戒心，這次拉警報，讓台灣人民得到一個教訓，「我相信我們可以做得更好」！

他指出，在行政院長要求財經部會首長採取必要措施之際，香港經濟日報正好有一篇報導，標題這樣寫：「台股因疫情急挫，反向押注好時機！」當國人信心潰堤之際，香港已看到台灣的機會。這篇文章還提到台股因疫情崩潰，印度股市卻無懼封城。

謝金河提到，上周台股最大跌點2543.96點，是全球跌最慘的市場，如果說疫情是決定股價漲停最大要素，那麼疫情排名前三名的美國、印度和巴西不知要跌到哪裏去了？歐洲疫情也很嚴重，但最近法國、德國、挪威、丹麥、瑞典、荷蘭等都創新高，台灣如果從確診病例來看，排名在全球排在171，仍在後段班。這次全民防疫升級，也是台灣重新擺好抗疫陣勢的一次機會。

最近全球恐慌指數又下跌至18左右，美國10年債殖利率也回到1.64%左右，原來上漲的原物料價格紛紛回檔，全球股市又回到多頭格局。

他直言，台股經過上周大跌後，大家想想，台積電漲到679元，人人瘋台積電，現在跌回518元，為什麼不敢買？漲到千元的聯發科大家搶現在跌到821元，殖利率4.5%以上，大家為什麼退避三舍？

謝金河強調，一直以來，台灣的投資人喜歡追逐短線，大家都搶快，每次追高殺低都翻車，這次又是一次相信台灣的人，另一次賺錢的機會！當市場恐懼無限上綱的時候 ，努力做足功課的人，現在是尋找寶藏的好機會！

(中時新聞網)