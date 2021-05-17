星二代歐陽娜娜外型甜美、身材高挑，近年把演藝事業全往大陸發展，最近她在社群平台PO出一組穿著吊帶褲和細肩帶的養眼照，清純又帶點性感的氛圍備受好評，卻被酸民抓包疑沒穿內在美掀起罵聲。

歐陽娜娜16日在微博PO出一段話：「夏天的風」同時上傳多張穿搭照，她站在郊外，一頭褐色微捲長髮自然放下，臉上畫著淡淡妝容，身穿牛仔吊帶長褲，裡面搭著細肩帶碎花小背心，中間還有挖空，只要身體稍微傾斜，就能隱約露出事業線，還有幾張照片更是讓一邊的牛仔肩帶滑落，巧妙遊走在少女及小女人之間，畫面洋溢著清新與性感。

歐陽娜娜的青春辣照，被黑粉酸沒穿內在美。（圖／微博@歐陽娜娜）

歐陽娜娜的一舉一動常被放大。（圖／微博@歐陽娜娜）

該組照片徹底將歐陽娜娜的漂亮臉蛋、好身材襯托得一覽無遺，吸引眾多網友留言稱讚：「寶寶好漂亮啊」、「好美！！！夏天有你真好」、「歐陽辣辣」、「娜比真的長大了」甚至一度登上微博熱搜。

雖然有很多網友喜歡這組照片，但也被部分酸民黑到不行，抓包歐陽娜娜的細肩帶背心裡面，疑似沒有穿內衣，狠狠的酸她：「故意露點」、「越來越離譜」，還有人痛批這穿著根本是「心機綠茶穿搭」，而她的粉絲看不慣偶像每次都要被酸，出聲力挺歐陽娜娜：「2021年了美女穿不穿內衣還要被罵，活在文藝復興嗎？」、「人家有穿衣自由」、「不過沒穿內衣罷了」意外引爆網路口水戰。

許多網友針對歐陽娜娜沒穿內在美，在網路吵個不停。（圖／微博）

(中時新聞網)