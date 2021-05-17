美國空軍F-15E「打擊鷹」(Strike Eagle)載彈力果然驚人，一項稱為「打擊牛仔計畫」(Project Strike Rodeo)的專案，成功將F-15E實現加掛5枚AGM-158 聯合打擊飛彈(JASSM)的目標，原本F-15E最多只能掛2枚，現在增加到5枚，打擊力也就提升1倍半。

航空學家(The Aviationist)報導， F-15E是美國空軍最主要的戰鬥轟炸機，它的酬載能力達到11.5公噸，與飛機的淨重14.5公噸相差無幾。可以說，F-15E幾乎所有的彈藥都能掛，唯一能限制的只有彈藥的尺寸了。

然而F-15E還真的遇到體積過大的飛彈，也就是AGM-158。它是美國空軍較新式的空射巡弋飛彈，採用GPS與紅外線引導，可躲避雷達追蹤，基礎型的射程就有370公里，而增程型(ER型)更達到近1000公里。戰鬥段454公斤的裝藥量，可穿甲、也可高爆，是遠攻精準打擊的利器。

這個角度可以剛好看到5枚AGM-158，分別在機翼、機側，機腹中間。(圖/美國空軍)

然而，如此長的射程，飛彈尺寸也不會小，AGM-158長度4.27公尺，在一般情況下，F-15E僅能加掛2枚，就是兩翼之下各一枚，至於F-15E的主要掛架-適型油箱外緣，因為離地空間太小，無法掛上AGM-158。

AGM-158 在發射之後會彈出機翼，額外的升力使它可以飛行很遠的距離。(圖/ 洛克希德·馬丁)

然而，美國空軍第85測驗和評估中隊，完成了一種名為打擊牛仔計畫（Project Strike Rodeo）的專案，仍然成功幫F-15掛上5枚AGM-158。

他們分析加掛AGM-158的主要難點，問題是在空間不足，掛彈車本身就有高度，再加上AGM-158的尺寸，會使得施作空間太小。於是85中隊設計了新的掛彈工具，又編寫了新的武器裝載程式，使得起重臂可伸展到合適的掛架處，就能在機腹與適型油箱外再加掛AGM-158。

今年早些時候，第85測驗中隊已完成F-15E的一個「壯舉」，就是將F-15E的JDAM炸彈掛量，從9枚增加到15枚，形成名符其實的「炸彈卡車」，幫忙運送彈藥到其他基地去。

到了4月25日，第494遠征戰鬥機中隊的F-15E，真的以這種形式完成彈藥運送，6架F-15E以「炸彈卡車」的配置，將12枚JDAM與4枚SDB炸彈，送到阿拉伯聯合大公國的Al Dhafra空軍基地。

(中時新聞網)