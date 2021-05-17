國內本土疫情持續蔓炎，台中市東山高中國中部三年級師生於5月10日上午7點半至北屯區福隆宮進行考前祈福儀式，當日行程與新冠肺炎確診者足跡有所重疊。教育局表示，雖確診者與師生位於不同空間，且師生均全程戴口罩，為減少疑慮，該校國中部三年級師生17日起在家進行二週線上教學，並落實自主健康管理。

台中市政府16日晚間表示，根據晚上最新22：30的疫調進度，西屯區重慶國小出現1名六年級學生確診個案，教育局已通知重慶國小停課，該校師生17日起至5月31日不需到校上課，改採視訊教學的方式辦理，後續視疫情滾動式檢討，不排除延長的可能性。

教育局指出，東山高中國中部三年級25位老師、640位學生於5月10日上午7點半，分兩批至北屯區福隆宮進行考前祈福儀式，8點多返回校園，當日行程與確診者足跡有所重疊，雖位於不同空間，但為避免風險，市府要求進行線上教學，如有身體不適症狀應通知校方，立即就醫。

市府說，重慶國小停課期間將改採線上教學，確保學生受教權益；此外，環保局17日早上也將至學校進行全面性消毒作業，教育局並將持續追蹤該校師生健康狀況；因目前尚在疫調中，詳細情形將於17日記者會做進一步說明。

市府提醒，請重慶國小師生在家做好居家健康自主管理，停課不停學，停課期間，以線上同步或自主學習方式進行學習，因疫情多變，請家長與老師保持聯繫，並留意學校網頁上最新消息。

(中時 )