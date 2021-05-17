王莫昀／台北報導

因應雙北進入防疫警戒第三級，新冠肺炎本土案例連兩日來到3位數，華南銀行昨宣布，就員工健康及營業單位等二大方向，推動強化防疫措施。

中央疫情指揮中心5月15日宣布雙北疫情警戒由第二級提升至第三級，華南銀行宣布強化防疫措施因應，嚴格要求各單位落實執行各項防疫措施，確實執行來行客戶量測體溫、佩戴口罩、使用酒精消毒及實聯制，針對確診個案活動足跡及接觸史，隨時進行行舍消毒，以確保客戶及員工之健康安全，期盼全國齊心抗疫，共度疫情難關。

面對國內疫情日趨嚴峻，華銀在4月29日即進行總行大樓及各營業單位大規模消毒作業； 5月12日起進行總行單位異地備援上班，及各營業單位相互備援機制。

因應5月15日雙北進入防疫第三級，華南銀行宣布二大方向進行強化措施：首先，在員工健康防疫措施，推動每日下午四點由總經理以視訊方式與相關業管單位進行防疫應變會議。進行居家上班及分流上班測試，並嚴格管制電梯每次搭乘人數及嚴禁電梯內交談與飲食。暫停開放總行大樓員工餐廳，改以提供員工打包帶回個人座位用餐，並勸導員工減少中午外出用餐。

全面暫停非急迫性或必要性之會客，會議改採視訊及電話方式進行。並取消各項聚餐、大型活動，暫停客戶拜訪。

在營業單位防疫措施方面，除配發防護面罩及口罩予行員使用外，華銀表示，營業廳實施單一出入口，嚴格控制客戶入行人數及執行實聯制，進行酒精消毒及量測體溫。營業廳等候區座椅採梅花座，2個座位中間清楚標示禁止入座。

華銀並強調，取號機、寫字台、櫃檯等劃設社交安全距離動線，標示安全距離地貼，以供客戶依循防疫動線排隊。建議客戶可多使用本行網路銀行、行動銀行、ATM等自動化設備，減少臨櫃辦理，以降低感染風險。

面對中央疫情指揮中心公布國內確診案例再度攀升，但並未提供個案活動足跡及接觸史，華銀要求各單位再次確認是否有員工與確診者直接接觸或密切接觸，如果有要報告總行，確實依中央疫情指揮中心規範辦理。

華南銀行強調全體員工享有「防疫隔離假」、「疫苗接種假」及「防疫照顧假」，其中「疫苗接種假」可併入當年度病假計算，天數於30天內薪資照給；另員工申請「防疫照顧假」，可併入當年度事假計算，天數於14天內薪資同樣照給，優於法令規定。

(中時 )