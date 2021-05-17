雙北防疫已提升至第三級警戒標準，民眾外出時應全程佩戴口罩，一名女子因未戴口罩進入超商，遭店員指正後腦羞，甚至闖入櫃台對女店員大罵，過程被一旁的客人拍下，84秒的影片曝光後，引起眾怒，不少網友同情店員好慘，認為應該直接開罰。

她拒戴口罩闖超商狂嗆店員 84秒影片曝光惹眾怒：直接開罰

從影片中可見，一名身穿紫色衣服的女子，進入超商後沒有戴口罩，經店員勸導後仍拒戴口罩，店員疑似罵了一聲「神經病」後，該名女顧客一聽暴怒，竟直接闖入櫃台區，對著躲在員工室的女店員大罵「莫名奇妙！」，並嗆聲「妳報警啊！妳罵誰神經病？我現在不是在說口罩的事，我是在說妳罵誰神經病，妳給我出來！」

女店員則再次強調「這裡很多人，為了客人們，可以戴好口罩嗎？」但女顧客依然不停跳針大吼「怎樣、怎樣、怎樣，妳罵誰神經病？大聲就贏喔？X的」。過程被一旁客人用手機拍下，並上傳YouTube。

84秒的影片曝光後引起眾怒，有網友認出是板橋松江街的全家便利商店，紛紛回應「店員好慘」、「升三級了，店員可以直接報警處理了」、「她被開罰之後就會承認自己是神經病了」、「這種人直接開罰，真的不用客氣！」、「請警察來處理，不然就要請醫院直接抓走！」、「我猜應該要準備被肉搜了」。

不少網友建議，店員勸導無效後其實也不用爭執，直接報警處理，因為防疫已升到三級警戒了，沒戴口罩會強制處理，若是發生在雙北，可開罰3000元至1萬5000元，許多網友都呼籲「請政府對這種無視防疫規定的人，迅速、強力開罰！」

(中時新聞網)