美國國會領袖對於與中國在近幾年內開戰有非常強烈的預期心理，眾議院軍事委員會副主席艾蓮．路莉亞(Elaine在接受軍方媒體採訪時表示，她不支持美國海軍將老舊武器提前退役來為研發新武器挪出經費。她強調，研發2045年需要的新武器固然重要，但美軍應專注於如何在2025年用現有的武器來嚇阻或戰勝中國。

據《海軍學院新聞網》(USNI)報導，目前擔任美國眾議院軍事委員會副主席的路莉亞表示，海軍目前以2030年的需求來規劃武器開發計劃，五角大廈卻要求他們將眼光放在2045年如何應對與中國之間可能發生的衝突，以保證屆時可以在軍事科技上領先中國。

美國眾議院軍事委員會副主席艾蓮．路莉亞表示，不支持美國海軍將老舊武器提前退役來為研發新武器挪出經費，因為很 可能2025年就必須有足夠的裝備來應對中國。圖為她視察諾福克造船廠。（圖／推特)

路莉亞認為，美國海軍應該把眼光放在10年內可能與中國發生的衝突上。雖然對2045年有前瞻性思考很重要，但是美國可能要在2025年就得應付中國，卸任的印太司令部司令戴維森(Philip Davidson)與新任的阿基里諾(John Aquilino)都認為中國可能在6年入侵台灣，因此儘管美軍應該展望未來，但也需要現在可以保護我們的海軍。

報導說，路莉亞同意發展無人艦艇等多種未來的軍事科技，並提供適度的預算進行研究。但她也表示，目前的重點需要放在戰備和艦隊規模，短時間內美軍必須保持海軍現有艦艇的戰鬥狀態，因為建造新艦艇是很緩慢的過程，而現在就要認真看待中國海軍的發展，以免哪天一覺醒來發現為時已晚。

美海軍去年在其2021財政年度預算中要求實施新的戰略，提前退役前4艘瀕海戰艦、4艘提康得羅加級巡洋艦和3艘惠德貝島級登陸艦，預算雖然還在審議，但外界估計海軍可能提出更多的老舊戰艦除役計劃，並以此為新的軍事科技項目挪出更多的研發經費。

路莉亞還指出，為了投資未來技術而退役現有可用的裝備是沒有意義的，這也同時要考慮到過去在開發新武器有很多延誤紀錄。因此應該投資新技術，但不同意將現有可用武器退役，因為這些裝備是處理與中國、俄羅斯以及世界各地的問題所急需的。

(中時新聞網)