《HIStory4-近距離愛上你》安俊朋、林嘉威兩情相悅狂灑糖。（LINE TV提供）

LINE TV原創BL喜劇《HIStory4-近距離愛上你》受粉絲歡迎，至今播放量已突破465萬，原訂5月23日舉辦首場見面會，門票5月1日開賣當天就被搶購一空，可惜因疫情將延後舉辦。LINE TV會員16日晚間9點已可搶先收看精彩大結局，由涂善存、陳立安飾演的「呈仁」CP與林嘉威、安俊朋的「永幸CP」感情大躍進，安俊朋透露「會發生不可描述的事情」，吊足粉絲胃口，涂善存也預告會有親密戲，還有高甜度「驚喜」，灑糖灑好灑滿，請粉絲期待。

涂善存、陳立安飾演相愛相殺的喜劇擔當「呈仁」CP，劇中兩大直男「弄假成真」互掰彎，好同事變情人，最新劇情中，當初性騷擾藤沐仁（陳立安飾）的高副總（綠茶飾）因蕭立呈（涂善存飾）舉報被調職，懷恨在心決定栽贓蕭立呈污錢，藤沐仁心急之下決定算計高副總，卻被誤以為一起去開房間，蕭立呈因這場誤會醋勁爆發，霸道床咚藤沐仁，兩人激情擁吻上演親密床戲。

涂善存說，拍攝前特別與導演、陳立安三人討論如何表達出「呈仁」對彼此的佔有慾，除了眼神與肢體表現，也加上霸氣口吻的台詞「說，你是我的！」保證讓大家看臉紅心跳。陳立安說，兩人經過幾次排戲已有一定的默契，但拍攝過程仍難免覺得害羞。

另一方面，林嘉威、安俊朋飾演的「永幸」CP，兩人經過一番虐心掙扎後，向爸媽出櫃坦承兩人關係，爸爸葉智輝（汪建民飾）儘管無法接受，但因為愛兒子決定成全，「身為父親，我對你們的愛 超過我自己的感受，幸司，喜歡男生是你的天性，我選擇繼續愛你，所以你的選擇，我會去愛他」。父子倆淚擁對方，畫面感人溫馨。安俊朋透露拍攝以來，包含NG、不同鏡位拍攝，大約哭了2、30次，汪建民喊一聲「幸司」，就會讓他淚流滿面，一秒落淚的功力被形容像水龍頭。

林嘉威飾演的傅永傑，則從一開始腹黑醫學系高材生，變成愛和媽媽鬥嘴的小屁孩，劇中媽媽規定在畢業前，「不能有不可描述的事情發生」，惹得永傑大聲抗議：「離我畢業還有4年！」母子倆一來一往鬥嘴，惹得觀眾捧腹大笑，而原本擅於計畫的傅永傑，兩情相悅後變成完全的戀愛腦，從「撒嬌三式」到「不可描述的事情」都由「釣系男友」哥哥葉幸司一手掌握。安俊朋打趣說：「幸司其實是最終的大魔王。」兩人虐心橋段將告一段落，預告會狂灑糖到大結局最後一刻。

(中時 )