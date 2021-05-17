ATP巡迴賽羅馬大師賽，男單決賽在台北時間16日深夜11點登場，西班牙紅土名將納達爾（Rafael Nadal）和塞爾維亞世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）上演了一場歷時2小時50分鐘的三盤大戰，納達爾7比5、1比6、6比3力克喬帥，生涯第10度稱霸羅馬。

納達爾下個月3日過35歲生日，喬柯維奇則是本周六滿34歲，兩人成為網球賽事開放年代年紀加起來最年長的羅馬大師賽決賽組合，兩人生涯共交手57次也是網球公開化以來的紀錄，喬帥目前29勝28負略佔上風。

在兩人第6次羅馬大師賽的對決，納達爾累積4勝2敗，賽前喬柯維奇就說：「納達爾絕對是我職網生涯最大的對手，就算我們經歷了這麼長的球員生涯，每次只要對壘仍會有很大的興奮感，也很開心在面對這麼多年輕後進前仆後繼地挑戰，我倆仍還沒投降。」

至於共站的WTA羅馬女網賽，去年法國網球公開賽球后、波蘭選手思薇雅蒂（Iga Swiatek）連拿12局，6比0、6比0輕取捷克女將普莉絲可娃（Karolina Pliskova），整場比賽思薇雅蒂完美發揮，只損失13分，比賽短短46分鐘就分出勝負。

思薇雅蒂拿下羅馬女網賽冠軍，為法網2連霸做好熱身。（美聯社）

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