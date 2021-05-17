網友也將照片傳遍各臉書社團，包括彰化人大小事、我愛鹿港小鎮和爆廢公社等，引發網友議論。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

網友也將照片傳遍各臉書社團，包括彰化人大小事、我愛鹿港小鎮和爆廢公社等，引發網友議論。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

鹿港警方接獲民眾通知後，與彰化縣政府民政處人員隨即趕到宮廟裡了解，並要求立即結束所有活動，警方也親上火線回應臉書社團貼文澄清。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

全台新冠肺炎疫情一夕炸鍋，彰化周末2日累積已有15例確診，民眾繃緊神經、風聲鶴唳，一有風吹草動都會緊張焦慮；有網友16日晚間貼出一張宮廟人員戴口罩抬神轎的照片，質疑彰化縣防疫升級準三級，陣頭還在進香，立刻引發網友激動討論，痛批狀況外。

有網友陸續在臉書社團「彰化人大小事」、「~~我愛鹿港小鎮~~」與「爆廢公社」貼文，指疫情這麼嚴重，不是已經禁止宗教活動了，彰化鹿港的某宮廟竟還在鹿和路上抬轎，質疑這群人是想逼死誰，難道扛轎就能神功護體？更有不少LINE社群瘋傳一張哏圖，指「彰化縣依然放任進香活動，縣長還在睡嗎？（鹿和路）」引發熱議。

對此鹿港警方澄清，該宮廟於16日下午舉辦「安營」活動，時間是下午3時至4時約1小時，且安營活動僅圍著宮廟周邊走動約500公尺，參與人數約15人。

警方表示，轄區派出所警員獲報後在晚間6點半至廟裡了解，主委表示只是安營儀式，沒有進香，範圍就在廟附近，人數不多也都全程配戴口罩；當下警方立即向廟方人員重申政府防疫政策，全面暫停所有廟宇相關活動，亦不得開放民眾入內參拜，廟方人員當下已允諾不會再進行相關宮廟民俗活動

彰化縣民政處指出，接獲民眾來電告知後，隨即即通知鹿港分局，並派同仁趕往現場，告知廟方防疫期間不能有遶境活動，廟方說明後，在警方與與民政處人員勸導與要求下，同意立即結束相關活動，因此未予以開罰。

(中時 )