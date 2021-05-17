為了解睡眠習慣、疲勞與新冠肺炎罹患風險的關係；約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院研究團隊，針對來自6個國家的2,884名高風險醫護人員，進行為期2個月的網路調查。結果發現，夜間睡眠每增加1小時，罹患新冠肺炎的風險降低12%；相對地，擁有嚴重睡眠問題的人，感染新冠肺炎的機率上升88%。此外，持續感到疲勞感者，罹患新冠肺炎的機率增加2.6倍，康復所需時間與嚴重程度也都隨之增加。

這份研究已發表在2021年3月份的《英國醫學期刊》。論文中指出，隨著新冠肺炎大流行，醫療人員在診療患者中扮演著關鍵角色，並阻止新冠的社區傳播。然而，醫療人員也是最容易染疫的族群。據統計，相較於未接觸新冠患者的醫護人員，診治新冠患者的醫護人員染病而住院的風險成長1.8至3.3倍。

現有文獻證實，睡眠習慣與壓力會增加罹患傳染病的風險。在164名18-55歲的健康男女的研究中，只擁有短暫睡眠時間者在與病毒接觸後感冒的可能性更高。

儘管在一項針對431名中國大陸民眾的研究中，發現睡眠不足與罹患新冠肺炎時病情嚴重程度有關，卻沒有指出睡眠習慣與疲勞是否會影響新冠肺炎的染病機率。

因此，為了解睡眠習慣、疲勞與新冠肺炎罹患風險的關係，研究團隊針對來自法國、德國、義大利、西班牙、英國與美國的2,884名高風險醫護人員，在2020年7月至9月間展開網路調查。所有參與者必須提供自陳報告，內容包含夜間睡眠時間、白天午睡時間、睡眠相關問題與習慣、工作倦怠，以及暴露在新冠肺炎下的狀況。參與者每晚平均睡眠低於7小時，但超過6小時。

結果發現，這2,884名高風險醫護人員中，約568人確診新冠肺炎。考慮各種潛在影響因素後，研究團隊發現每晚增加1小時的睡眠，感染新冠的機率就下降12%。此外，罹患新冠肺炎的568名患者中，約24%的人(137人)有夜間難以入眠的問題，而沒有感染新冠肺炎的參與者，擁有此一障礙的人約21%(495人)。

研究團隊還發現，在罹患心冠肺炎的參與者中，約5%(28人)的參與者有多達3項甚至更多的睡眠問題，如難以入睡、睡眠中斷、需要服用安眠藥；相較之下，沒有感染新冠肺炎的參與者，出現3項以上睡眠障礙症狀的人僅3%(65人)。然而，相較於沒有睡眠障礙的人，擁有3項以上睡眠問題的人，罹患新冠肺炎的機率成長88%。

相較於平日不會感到疲勞感的參與者，每天出現疲勞感的參與者罹患新冠肺炎的機率高出2.6倍，感染後的病情嚴峻程度與需要的康復時間，也是沒有出現疲勞感者的3倍。

研究團隊解釋，這是一項觀察性研究，仍無法確定這樣現象背後的原因。但可以推測，缺乏睡眠或睡眠障礙，會增加發炎細胞因子與組織胺，而對免疫系統產生不良影響。過去研究也指出，職業倦怠透過職業壓力損害免疫系統，並改變皮質醇水平，從而直接、間接地影響疾病感染率。

研究團隊表示，醫護團隊缺乏足夠的夜間睡眠、嚴重的睡眠障礙與過度倦怠，使他們處在新冠肺炎的高風險下。換言之，在大流行期間，睡飽睡好不只關乎醫護人員的福祉，更有其重要性。

專家則表示，睡眠中斷會影響新陳代謝、免疫力，甚至是心理健康。睡眠不足會讓人攝取高熱量食物、脂肪、含糖與含鹽食物，這些都會影響健康。如果又處在壓力或輪班模式，影響又更為強烈。因此，想要為防疫貢獻心力，先從睡好睡滿開始。

(中時新聞網)