知情人士說，AT＆T正在就將華納媒體（WarnerMedia）與Discovery公司合併的高層談判，這將使合併後的公司的實力足以對陣競爭對手媒體巨頭Netflix和迪士尼。

知情人士說，由於討論是私人的，因此要求不透露姓名的人士說，協議可能最早在明天宣布。知情人士說，談判不是最終的，可能仍會破裂。

AT＆T和Discovery拒絕了CNBC的置評請求。

知情人士說，這筆交易的可能結構將把Discovery公司與華納媒體公司全部合併，而華納媒體公司將成為AT＆T和Discovery公司股東共同擁有的一家新的上市公司。

兩家公司之間的確切分歧無法確定。Discovery的市值為160億美元，企業價值為300億美元。AT＆T在2018年以850億美元的股權價值收購了時代華納（Time Warner，後更名為WarnerMedia）。

(中時新聞網)