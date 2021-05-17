新冠疫情進入社區，本土疫情多點爆發，雙北更在周末進入第三級防疫警戒，「半封城」的情景讓全國人心惶惶，不過，也出現一些有趣的畫面。一位網友捕捉到，社區阿姨們在疫情下，彼此互相「抬槓」又不失社交距離的一幕，讓2萬網友大讚是「防疫教科書」。

多起不明感染源進入社區，本土新冠肺炎確診個案連日暴增，光是在周末2天，全國就新增386例確診。隨著雙北進入第三級防疫警戒，八大場所紛紛關閉，民眾在周末假期也不敢上街，台北一夕之間宛若空城。

不過，疫情升溫期間，一位網友在自家社區捕捉到有趣的一幕。原PO於臉書社團《路上觀察學院》貼出一張社區阿姨們群聚聊天的照片，畫面中4位阿姨不僅都嚴守「外出配戴口罩」原則，還拉椅子保持社交距離，避免人與人的接觸。

阿姨群聚照一曝光，隨即吸引2萬網友按讚，紛紛留言說「這很防疫」、「給過～還戴著口罩」、「又想要有社交，又想要有距離的阿姨們」、「蠻可愛的，還在5人以內」、「很有素質」、「做幾個傳聲筒給她們玩啊」。

原PO補充說，這群阿姨平常就喜歡聚在一起聊天，「完全不會很大聲也不吵」，是社區裡優質親切的阿姨們。網友大讚，阿姨們的舉動正為台灣防疫做了最好的示範，「很棒！防疫教科書」、「這才是真正值得鼓勵的台灣阿姨」、「台灣有救了」。

(中時新聞網)