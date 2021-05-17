特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在周日下午的Twitter貼文中暗示，這家電動汽車製造商出售了或可能出售了其持有的其餘比特幣，這使加密貨幣的價格下跌了。

比特幣下跌近8％，至每枚硬幣約4.4萬美元。

一位名為@CryptoWhale的Twitter用戶說：「當比特幣擁有者發現特斯拉拋售了其餘持份時，他們對@elonmusk(即馬斯克帳號名)的恨意恐難消。」

馬斯克回答：「的確如此。」

馬斯克一直是加密貨幣的大力支持者，在過去一年中多次幫助反彈了包括比特幣在內的數位貨幣的價格。特斯拉在2月提交給SEC的文件中透露，它購買了價值15億美元的比特幣。該公司後來表示，本季度從比特幣銷售中獲得了1.01億美元的淨收益，這有助於將其淨利潤提升 至第一季度的歷史新高。

然而，最近幾週，馬斯克似乎已經扭轉了局面，轉而採用狗狗幣。出於對「快速增加的化石燃料用於比特幣採礦」的擔憂，特斯拉上週還「暫停了使用比特幣的汽車購買」。在馬斯克宣布後的第一分鐘，比特幣的價格下跌了約5％。

此後，馬斯克一直在Twitter上對批評他的加密貨幣立場的用戶進行反擊。聯合廣場風險投資公司的創始合夥人，有影響力的風險投資人弗雷德·威爾遜（Fred Wilson）週五在推特上寫道：「他在玩遊戲。要他認真對待任何人都很難。因此，在過去的一年中，我對他失去了極大的敬意。」

他還進一步推廣狗狗幣。他的航空航天公司SpaceX上周宣布將接受狗狗幣作為發射「登月1號任務」的付款。他的背書幫助提高了狗狗幣的價格，讓一些交易者的接受。

加密交易平台Coinbase表示將在未來六到八週內提供數位代幣。散戶投資者中的其他流行交易平台Robinhood和Binance已經允許用戶交易狗狗幣。

(中時新聞網)