在時局動盪的40年代，從印尼來的天主教修女李漢秀（92歲）和另2名修女岳蘊儀（享年96歲）、張雲鶴（享年66歲），3人各提著一卡皮箱到台灣，一起覓地成立「立德幼稚園（現為立聖幼兒園）」，無償教育窮苦人家小孩，即使如今幼兒園內部掀起爭產風暴，李漢秀修女如同被掃地出門，她念茲在茲的依然是孩子們的受教權。

李修女指著幼稚園走廊上的老照片，講起她與另外兩名修女創辦立聖幼兒園（原立德幼稚園）的事蹟。(圖／張文玠攝)

本月11日，本刊記者來到位於新北市板橋區中正路的「立聖幼兒園」。立聖幼兒園位在1幢12層社區大樓的1至3樓，走廊掛著李漢秀修女（李修女）等3位創始人的照片，為了不驚動上課中的學童，負責接待的吳修女特地帶著本刊記者，從側門上到3樓，該樓層除了是大間的多功能教室，還有幼童專用的廁所，廁所對面就是李修女的住處。

門一推開，李修女正坐在輪椅上，看著園內的景物。高齡92歲的她，儘管動作遲緩、聽說都不太清楚，行動更需依賴吳修女協助，但臉上始終掛著親切和藹的笑容，學童們都叫她「修女奶奶」。

說起創辦幼兒園的過程，李修女的臉上除了驕傲，還有對岳蘊儀修女（岳修女）、張雲鶴修女（張修女）兩位已逝共同創始人的思念。1940年，情同姊妹的3人，在印尼就讀同一所學校，畢業後進入當地的教會學校服務，後來由於時局動盪，3人在1947年渡海來台，打算創建幼稚園。

但悲傷的是，從1947至今幼稚園已經走過70多的年頭，現在卻因為幼稚園、修女會背後房地產的巨大價值被有心人士盯上，李修女無端被捲入爭產鬥爭，甚至還被修女會的後輩董事提告，將被踢出家門。

針對指控，修女會的董事古桂容透過律師反駁表示，自己每個月都有按時付租金、權利金，合法取得幼兒園，成為負責人，她反控整起事件是其他有心人在操弄。

立聖幼兒園原本的負責人是岳蘊儀修女，但她身故後，幼兒園經營權竟遭自稱是她「乾女兒」的古女奪走。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)